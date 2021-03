Juan Manuel Gil comparte confidencias de su premiada novela ‘Trigo Limpio’

viernes 19 de marzo de 2021 , 08:29h

En un acto presidido por el concejal de Cultura, Diego Cruz, y conducido por Pepe Céspedes, el escritor almeriense ha dado algunas claves que le han llevado a ser ‘Premio Novela Breve’ de Seix Barral







La Biblioteca Central José María Artero nació con vocación de ser un elemento dinamizador más de la cultural en la ciudad de Almería, siendo sede de numerosas iniciativas y actividades como la que se ha desarrollado esta tarde, con la presentación oficial en Almería de la novela ‘Trigo Limpio’, del escritor almeriense Juan Manuel Gil, flamante premio ‘Novela Breve 2021’ de la editorial Seix Barral, en un acto presidido por el concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, y conducido por Pepe Céspedes.



En esa línea, Cruz ha recordado que “desde el área, estamos verdaderamente implicados en impulsar toda iniciativa cultural que aporte y enriquezca nuestra programación, convencidos de que el éxito de la cultura es garante del bienestar de toda la sociedad y sabemos que actos como que hoy celebramos vienen a consolidar nuestro empeño”.



El concejal de Cultura ha asegurado que “la Biblioteca Central no ha de ser sólo una dependencia municipal que albergue libros, periódicos, deuvedés y discos. Es también un foro de lectores, de estudiantes, de amigos del libro y, sobre todo, un punto de encuentro para escritores y artista en general. Queremos que la ‘José María Artero’ sirva para dinamizar la cultura almeriense, la cultura universal”.



Tras su presentación, el autor de ‘Trigo Limpio’ y Pepe Céspedes han entablado una divertida y ágil conversación que ha despertado las risas y también la curiosidad de los espectadores que han pasado una tarde de lo más enriquecedora, siempre dentro de los parámetros de la #CulturaSegura, cumpliendo con todas las medidas sanitarias vigentes.



Pepe Céspedes ha definido la novela como “un manual de escritura”, en el que Juan Manuel explota “sus filones creativos”, además de considerarle como “un autor cervantino, ya que utiliza cosas vividas o cercanas para que le resulten muy verosímiles al lector”. Entre pequeñas dosis de risas y buen humor, Juan Manuel Gil ha confesado que “he encontrado una voz narrativa que es muy parecida a la mía. He ido descartando las anteriores y mejorando aquellas en las que no me sentía identificado hasta encontrarla”. Del mismo modo ha reconocido tomarse licencias “para adulterar historias de la infancia para sorprender al lector”.



También ha dado su visión sobre el humor, del que lamenta “tener que usar la etiqueta de ‘inteligente’ porque si no parece que no tiene valor”, así como su especial cruzada contra la nostalgia a la que califica de “peligrosa, porque endulza y hace resbaladizos los recuerdos”.



A las preguntas del público ha respondido asegurando que “por el momento, me he alejado de la poesía de manera natural y vuelvo a ella como lector. Cuando sienta la necesidad imperiosa de volver a escribirla lo haré” y ha calificado de fundamental “la oralidad como una llave magnífica para trasladar la pasión de la lectura al alumnado, una manera de que ellos sientan esa necesidad es trasladarles el amor que siento por la lectura”, ha concluido.