Opinión El misterio del ministro Ábalos Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por viernes 19 de marzo de 2021 , 10:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia ¿A qué vino el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el jueves a Almería? Pues es un misterio. Va de suyo que puede venir cuando quiera y cuantas veces quiera, faltaría más, pero tratándose de un político con mando en plaza, en visita oficial, y al frente de un departamento tan en deuda con esta provincia, pues la verdad, uno siempre espera que traiga algo… al menos anotado en esa “agenda urbana” que lleva colgada del cargo. Pero no, el ministro no aportó ni una sola novedad en ninguna de las cuestiones pendientes. Podemos comenzar con el AVE, que no es AVE, pero tampoco aquel Euromed que nos prometió el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos (PP) para 2005, y es que Ábalos ha confirmado lo que ya sabíamos desde finales de 2020, y es que no lo veremos en 2023 como nos anunciaron, sino en el mejor de los casos, en 2026. Es decir, el ministro no trajo un adelanto de fechas, sino que confirmó el retraso; tampoco se la puso a la reapertura de la Intermodal como estación de ferrocarril ahora reubicada en Huércal de Almería por las obras de El Puche y que acumulan una larga demora, tampoco avanzó nada sobre lo que ya conocemos del soterramiento del paso a nivel en ese barrio, ni aportó luz sobre el soterramiento de la llegada del tren a la capital, ni nos contó qué futuro le espera al Cable Inglés ni a la antigua estación, instalaciones ambas rehabilitadas gracias a las gestiones del anterior ministro de Fomento, Iñigo de la Serna (PP). Lo que sí ha hecho Ábalos es reconocer que las obras del AVE han sido objeto de “bastante inactividad”, un eufemismo que puede traducirse por “poca actividad”, y eso lo afirma quien lleva casi tres años en el cargo. Pero además de ese reconocimiento, que se le agradece, el ministro ha explicado el motivo, bastante razonable, y es que mientras no se solucionara el bloqueo de Lorca, era absurdo hacer infraestructuras en Almería que podrían acabar deterioradas o costarían una fortuna en mantenimiento… quizá estaría bien recordar el escándalo que se produjo cuando un Gobierno del PP tapió los túneles construidos en medio de la nada por el entonces presidente Zapatero, y usó ese mismo argumento… si no podemos hacer obras, tampoco podemos dejar que se deteriore lo ya realizado, y tampoco podemos dejar allí la maquinaria. Ahora bien, eso genera dos preguntas. La primera es por qué, si eso era así, su ministerio y Adif han ido presupuestando y licitando a lo largo de los tres años que lleva en el cargo, a sabiendas de que no se iba a ejecutar, tal como ha dicho. La segunda pregunta es en qué lugar quedan todos los socialistas almerienses que se han empeñado en decirnos en estos tres años, lo mucho que han avanzado las obras del AVE, cuando el propio ministro les ha metido un meco admitiendo que estaban “bastante inactivas”. Entonces ¿a qué ha venido el ministro Ábalos? Bueno, pues si la “agenda urbana” la traía vacía, tal vez la del partido del que es secretario de Organización, sí que tenía contenido, y ese podría ser –pura especulación, cierto- comunicar a sus compañeros almeriense la consigna de La Moncloa en relación al futuro del PSOE-A, y más concretamente de su lideresa, Susana Díaz, aquella que cayó derrotada ante el fénix Pedro Sánchez, que sí que es un “ave”, o un pájaro, como quieran. Los partidos, ya saben, no hacen prisioneros, y ahora mismo, Susana Díaz lo es de Sánchez. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 711 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes