Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Juanjo Alonso recibe a la cónsul de Ecuador, Diana Veloz sábado 22 de abril de 2023 , 08:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El primer teniente de alcalde agradece la visita, “que estrecha los lazos municipales con la importante comunidad ecuatoriana en nuestra ciudad” El primer teniente de alcalde de Almería, Juanjo Alonso, ha recibido hoy a la cónsul general de Ecuador en Málaga, Diana Veloz, con quien ha mantenido un encuentro para estrechar los lazos institucionales entre Almería y la comunidad ecuatoriana. Alonso ha agradecido la visita de la diplomática, a quien ha transmitido su satisfacción “porque los ecuatorianos residentes en la capital están perfectamente integrados en su día a día”. Según datos del padrón municipal, actualmente conviven en la ciudad en torno a 300 ecuatorianos que hoy han podido utilizar los servicios del consulado móvil instalado por la República de Ecuador para que sus compatriotas pudieran realizar las gestiones pertinentes ante la administración de su país. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

