Opinión

Juderías de fábula

Rafael M. Martos

jueves 18 de enero de 2024 , 09:07h

Almería, tierra de contrastes y de historias entrelazadas, nos sorprende con una nueva versión de la "memoria histórica" que despierta no solo la curiosidad, sino también la perplejidad. La iniciativa de colocar señales en la ciudad que indican la presencia de juderías sin el más mínimo contraste histórico debería desencadenar un debate sobre la seriedad de todo esto. La historia de Almería se despliega como un tapiz complejo que se nos presenta en esta nueva narrativa histórica que parece chocar con lo que conocemos como hechos consolidados. No es necesario inventarse nada, ya es suficientemente rica y atractiva como reclamo turístico. En este revisionismo, se nos narra la existencia de judíos en Almería durante los siglos XIII y XV, quienes, al parecer, vivían con normalidad en sus casas, desarrollando sus negocios, e incluso rezando en sus sinagogas. En aquellos tiempos, el poder político de la ciudad estaba en manos musulmanas, y los judíos, como los cristianos, no tenían grandes problemas de convivencia (he puesto "grandes"). Pero es curioso que los promotores de la instalación de la señalética de las juderías, en su alegado reivindicativo, ni siquiera mencionen la expulsión de los judíos en 1492 por los reyes Isabel y Fernando (aún no eran los Católicos, y que recibieron este reconocimiento con posterioridad, siendo uno de los dos motivos precisamente ese), bajo presión de la Santa Iglesia Apostólica y Romana. En el siglo XV... desaparecen... pero no se dice cómo ni porqué... falta de memoria, supongo. Mientras, se nos cuenta la supuesta huida de los judíos durante la conquista almohade de 1147, hecho que, reconozco, desconocía, porque había estudiado otra cosa. Y es que, los registros históricos indican que en esa fecha fueron los cristianos genoveses -junto a aragoneses, castellanos y demás norteños- quienes conquistaron la ciudad con el sello de la Cruzada, en ese momento bajo el dominio almorávide. Una década después, son los almohades quienes reconquistan la ciudad, y como se indica en las placas, entre los siglos XIII y XV había judíos (no juderías como tal), precisamente porque el control político era islámico, no cristiano. Cabe preguntarse que si hasta entonces habían convivido con musulmanes en Almería, mal se entiende que huyesen, no de los cristianos, que eran los recién llegados en 1147, sino de aquellos entre quienes desarrollaban sus vidas hasta entonces ¿Huyeron de aquellos con quienes llevaban siglos conviviendo y ocupando lugares privilegiados en algún caso? ¿Huyeron a buscar el cariño de los cristianos que nunca les perdonaron sus agravios recogidos en la llamada Historia Sagrada? Y más curioso, teniendo en cuenta que ellos estaban en la ciudad y los invasores eran los cristianos genoveses ¿huyeron hacia fuera o hacia dentro? ¿Almohades, almorávides...? Me da a mi que este revisionismo tiene más que ver con el deseo de configurar un nuevo relato histórico -porque lo que está pasando en Almería no es excepcional- con la vista puesta en el conflicto entre Israel y Palestina, que con otra cosa, como sucede con el afán en confundir el antisionismo con el antisemitisimo, como si no hubiese miles de judíos antisionistas, o como si los propios palestinos no fuesen tan semitas como los judíos. Hay que dejar claro en esta nueva narrativa que los musulmanes siempre han sido malos con los judíos... porque así encajan todas las piezas, y si para ello nos olvidamos de los Reyes Católicos, pues nos olvidamos, y si nos olvidamos de la Iglesia Católica, pues nos olvidamos. Y hablando de antisionismo, es para reflexionar que los promotores de la idea, que han colocado una de las placas en las proximidades de los Refugios de la Guerra Civil, hayan eludido hacer "memoria histórica" de las víctimas de la "conspiración judeomasónica" con la que Franco quiso investir de “Cruzada” su golpe de Estado y posterior dictadura. A tal extremo llegó la cosa, que el Estado español en manos de Franco fue uno de los que no reconoció al Estado de Israel cuando fue proclamado oficialmente, con quien se entablaron relaciones diplomáticas recuperada la democracia. Y también Franco fue fiel aliado de Hitler. Pero nada, todo olvidado. Borrón, e historia nueva. Luego están aquellos que hablan de la reinterpretación del pasado que se hace desde la Ley de Memoria Histórica, y ahí lo tienen, sin ley ni nada, que historia más apañada les ha quedado... de fábula. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Rafael M. Martos
Editor de Noticias de Almería
Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria"