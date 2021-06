Economía Ampliar Españoles tiran a la basura casi el 5 % de lo que compran para comer viernes 25 de junio de 2021 , 07:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Según explicó José Miguel Herrero, director general de la Industria Alimentaria, cerca de ocho de cada 10 hogares españoles tiran alimentos a la basura. En este contexto, cada hogar desperdicia a la semana un total de 1.5 kilos/litros de alimentos y bebidas, entre productos sin elaborar y recetas cocinadas. En 2019, añade Herrero, se arrojaron a la basura un 4.7 % de los alimentos que compran los españoles. Por lo general, en ese periodo se desperdiciaron más productos sin elaborar, principalmente frutas, verduras, hortalizas y, en menor medida, el desperdicio de platos cocinados (legumbres, sopas, cremas, platos de carne y arroz). Estos datos, correspondientes al último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, reflejan un aumento de tan solo el 1 % en el desperdicio de alimentos con respecto a 2018. En ese sentido, se trata de un crecimiento notablemente inferior a la del 8.9 % que se registró en 2018 frente al año anterior. Frente a este panorama, la educación del ciudadano debe ser una tarea fundamental para que este tome conciencia de lo que significa esta problemática. Según Paul Camacho, responsable de la sección Cocina en SINCABLE, en los últimos años han surgido herramientas innovadoras para reducir el desperdicio. “En México, un grupo de investigadores crearon un deshidratador solar, cuya función es secar frutas y conservarlas hasta por diez años. Otra alternativa fue desarrollada por la compañía inglesa Smarter. A través de una cámara inalámbrica, su dispositivo FridgeCam puede rastrear la fecha de caducidad de los alimentos que caben dentro de un refrigerador. Asimismo, los usuarios cuentan con una app para verificar lo que necesitan en sus futuras compras”. Por su parte, el movimiento Too Good To Go, empeñado en frenar este desperdicio, también ha desarrollado una aplicación que ofrece a un precio reducido aquellos productos de restaurantes, supermercados, panaderías, carnicerías, entre otros, que los establecimientos se ven obligados a tirar en buen estado. Más de dos millones de usuarios pueden consultar en su plataforma tecnológica qué tipo de comida pueden salvar en la ciudad. “Al final, el hecho de que tú tengas que ir a recoger el pedido hace que siempre vayas a salvar comida cerca de tu casa. Nos hemos sumado a una tendencia tan importante como ha sido “consume en tu barrio” o “compra en el negocio de toda la vida”, que lo necesita más que nunca”, afirmó el director de Too Good To Go en España, Oriol Reull, con motivo del Día Internacional de Conciencia de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. En este contexto, Reull instó a las instituciones públicas y privadas a orientar a los ciudadanos a comprar de una forma más organizada. Asimismo, dio algunos consejos para ir a comprar sin hambre, organizar bien la nevera y la despensa para al final entender las fechas de caducidad más próximas y, sobre todo, consultar recetas de reaprovechamiento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

