Junta autoriza medio centenar de rodajes en espacios naturales en lo que va de año

domingo 15 de agosto de 2021 , 18:27h

La Junta de Andalucía ha autorizado en lo que va de año un total de 50 rodajes cinematográficos, televisivos y publicitarios sus espacios naturales, el doble que durante el primer semestre del pasado año cuando el estallido de la pandemia de covid-19 obligó a suspender varias de las grabaciones y sesiones programadas por las productoras.



Las filmaciones mediante el uso de drones han experimentado un importante auge con respecto al pasado año y suponen ya el 20 por ciento de los proyectos autorizados a particulares que se han interesado por captar desde el aire zonas como la Sierra del Oso, en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, Cabo de Gata, los poblados de Oasys Minihollywood, Sierra Cabrera o Tabernas.



Así, ya se ha autorizado a los equipos de tres películas el uso de espacios naturales de la provincia para que sirvan de plató natural, entre ellas a la producción alemana '1000 Lines', basada en el libro 'La mentira de las mil líneas', de Juan Moreno. El resto de rodajes se prevé que se desarrollen durante el mes de septiembre.



También se ha dado el visto bueno a la grabación de algunas series de televisión, entre ellas 'Smoking Gun', cuya trama sigue la investigación ficticia del FBI de un asesinato de derechos civiles en Los Ángeles durante la turbulencia de la década de 1980; y el 'spaguetti western' televisivo protagonizado por Dominic Cooper y Douglas Booth 'That Dirty Black Bag'. Además, Amazon ha vuelto a elegir el desierto de Tabernas para otra de sus producciones.



Además, la provincia también ha sido elegida para la grabación de parte de un exitoso 'reality show' de origen sueco que reúne a ex estrellas del atletismo para competir entre sí en diferentes desafíos y que acumula ya 13 temporadas.



No obstante, son los rodajes publicitarios y de fotografía los que más se desarrollan en la provincia, con un total de 16 autorizaciones dadas en lo que va de año a distintas marcas de coches, firmas de moda y grandes almacenes que, además del desierto, han seleccionado algunas de las mejores playas de la provincia para promocionar sus productos.



El resto de autorizaciones se han brindado a la producción de nueve reportajes y documentales, la producción de un videoclip, dos cortometrajes y tres vídeos promocionales de distintos municipios, si bien algunos de ellos fueron anulados en el último momento y, aunque se concedieron, no llegaron a realizarse.