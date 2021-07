Economía Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento de Almería y Puerto se unen para impulsar el turismo de cruceros jueves 22 de julio de 2021 , 22:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las instituciones participantes en la recuperación de este segmento han acordado la creación de una mesa de trabajo para la puesta en marcha de una oferta específica para este sector





La Delegación Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Almería y la Autoridad Portuaria de Almería (APA) han celebrado esta mañana un encuentro en el que los máximos representantes de estas instituciones han acordado poner en marcha un grupo de trabajo que establezca una estrategia para impulsar el turismo de cruceros, una vez que se ha reiniciado esta actividad, tras año y medio suspendida por la Covid-19.



En la reunión han participado el delegado territorial de Turismo, Vicente García Egea; el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco; y el presidente de la APA, Jesús Caicedo. En el encuentro se ha puesto de manifiesto la necesidad de trabajar de forma coordinada y conjunta –tanto las instituciones públicas como las empresas del sector- para lograr el objetivo de recuperar un segmento turístico de gran importancia para la provincia de Almería.



Todos los participantes se han mostrado convencidos de que por su amplia oferta patrimonial, cultural, gastronómica y de naturaleza, la ciudad de Almería y la provincia tienen atractivos suficientes como para recuperar e incrementar en el futuro la visita de crucero. Por este motivo, se ha visto la conveniencia de elaborar una oferta específica para el turismo de cruceros para captar el interés de las navieras y operadores turísticos del sector para incluir Almería entre sus escalas de cruceros.



El delegado territorial de Turismo, Vicente García Egea, ha señalado la importancia de la colaboración institucional, “en la que creemos firmemente desde la Consejería que lidera Juan Marín. Trabajando conjuntamente las administraciones y los sectores económicos implicados podemos volver a captar el interés de las navieras de cruceros por Almería, ya que nuestra provincia tiene atractivos más que suficientes como para atraer este tipo de turismo, tanto desde el punto de vista monumental, cultural de naturaleza o gastronómico”.



“Se trata de un segmento tremendamente interesante, por el que apostamos con distintas acciones desde la Consejería de Turismo, pues contribuye a luchar contra la estacionalidad, diversifica el perfil del visitante e incrementa el impacto de este sector estratégico en la economía y el empleo de la provincia”, ha asegurado García Egea.



Por su parte, el presidente de Diputación, Javier A. García, ha resaltado los motivos por los que la provincia debe apostar por este segmento: “Nos ayuda a desestacionalizar el turismo, porque la mayoría de los cruceros se producen en primavera y otoño y en sus escalas los turistas tienen un importante gasto en restauración y compras”, ha detallado al tiempo que ha recordado que en materia de activación de este sector, la Diputación ha caminado junto al puerto para potenciar la llegada de nuevos buques a la dársena almeriense.



En este sentido, ha asegurado que con la unión de las instituciones y del sector “vamos a lograr que nuestras acciones estén coordinadas y puedan cumplir con los objetivos previstos”.



El alcalde de Almería apuesta por elaborar, entre las cuatro administraciones, uno o varios paquetes turísticos que, como 'Destino Almería', resulten atractivos a las navieras, a las que, gracias a la colaboración institucional, será más fácil llegar, además de hacerlo con mayor fuerza. Y siempre, con el objetivo de convertir la capital y la provincia en la elección más favorable para los cruceros y los turistas.



Fernández-Pacheco entiende la conveniencia de abrir esa colaboración institucional al sector privado para, progresivamente, ir mejorando y completando los paquetes turísticos que se ofrecerán después a los touroperadores extranjeros.



Finalmente, el presidente de la APA ha valorado “muy positivamente” la reunión de hoy, ya que, según él, “supone un compromiso firme de las administraciones para trabajar todas juntas con el objetivo común de reactivar el turismo de cruceros”. Según ha manifestado, la escala de cruceros es muy importante para el Puerto, para aumentar su actividad, pero es también muy importante para la ciudad de Almería y la provincia, ya que se trata de viajeros que más allá del gasto que puedan realizar en los destinos donde hacen escala –en excursiones, compras o restauración-, casi un 60% de ellos, según una encuesta de 2019, manifiestan su intención de volver a Andalucía, pero ya como turistas, para disfrutar de las playas y de la oferta cultural de los lugares que conocieron como cruceristas.



Entre las actuaciones que está realizando la APA para reactivar la visita de cruceros, Jesús Caicedo ha recordado la rebaja del 40% que se aplica ya desde este año en las tasas que pagan las navieras que hacen escala en el Puerto, “con lo que equiparamos dichas tasas a las que cobran en puertos próximos, de manera que el precio no sea un elemento disuasorio”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.