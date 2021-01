Junta de Personal Docente pide cerrar colegios en municipios con tasa superior a mil

La Junta de Personal Docente de Almería ha reclamado este martes el cierre temporal de los centros educativos en los municipios con una incidencia de más de 1.000 casos de covid-19 y ha criticado "la propaganda institucional" que dice que están "libres de coronavirus cuando no es cierto".



En un comunicado, ha demandado a la Consejería de Educación y Deportes "respeto y sentido común" y que implante "mejores medidas de protección" para que los docentes "puedan seguir trabajando", entre ellas "mascarillas FFP2 ya que es su obligación proporcionarlas".



"Reclamamos que se tengan en cuenta medidas complementarias a la ventilación, como es el caso de los medidores de CO2, que ayudan a tomar buenas decisiones respecto a la ventilación", han trasladado al tiempo que han pedido que se valoren los filtros HEPA que "ayudarían a mejorar las condiciones en las aulas, ya que, omo bien sabemos no deben ser sustitutos de la ventilación constante, pero si complementan a la misma".



La Junta de Personal docente ha calificado de "falta de respeto" que sigan sin "cubrirse todas las bajas lo antes posible" y ha criticado que la delegación territorial en la última reunión haya "justificado los retrasos por el funcionamiento del sistema, sistema que al fin y al cabo gestiona la Consejería, por lo que debería ser capaz de dar respuesta a las necesidades de los centros".



"Hay que darle una solución al profesorado que se ve obligado a confinarse, ya que, aunque no se encuentre en el centro, si hay que atender a sus grupos, cosa que en muchos casos no es posible por la falta de personal", han precisado.



En esta línea, han indicado que en esta misma reunión, a la que "también asistieron los responsables de la Consejería de Salud", se les trasladó "que no era posible realizar todas las pruebas que demandamos, que los protocolos había que cumplirlos y que debíamos informar adecuadamente".



"Todos estos aspectos nos parecieron excusas, ya que los docentes estamos cumpliendo los protocolos estrictamente, se nos ha trasladado una responsabilidad que no deberíamos haber asumido, ya que los protocolos deberían hacerlos profesionales y ser revisados por los responsables de salud", han subrayado.



Por último, la Junta de Personal Docente no universitario ha demandado que se "respete el trabajo de todos los docentes, que las autoridades competentes asuman sus responsabilidades y que, desde la Delegación de Salud, se pongan los medios necesarios para las pruebas, el seguimiento y la revisión de protocolos, ya que, si somos considerados personal esencial, se nos debe tratar como tal".



"Queremos un protocolo claro en relación a la vacunación porque los docentes también debemos tener claro cuándo seremos vacunados", han concluido.