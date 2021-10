Junta destina más de 100.000 euros a obras del PFEA en Rioja

El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Almería, José Luis Delgado, ha mantenido este viernes una reunión con el alcalde de Rioja, Manuel Juárez, en la que ha abordado las demandas del municipio del Bajo Andarax, y ha comprobado el resultado de las actuaciones ejecutadas con subvenciones por valor de hasta 100.000 euros.



Delgado ha conocido de primera mano las obras de emergencias financiadas al 100 por ciento por la consejería con 50.000 euros, y realizadas los espacios públicos de Rioja en los que la DANA del 2018 causó daños y, en concreto, en el parque 'El Principito' en el que se produjo un desprendimiento del muro de contención debido al arrastre de materiales que lo anegó casi por completo.



"Estas actuaciones vienen a significar el compromiso de la consejería que dirige Juan Marín con el municipalismo, que es estar cerca de los municipios y básicamente, atender sus necesidades", ha indicado el delegado territorial, quien ha aludido a la asistencia que prestan a los ayuntamientos para "la gestión ordinaria con instrumentos que ponemos a su servicios", pero también a las ayudas ante "situaciones excepcionales".



Delgado ha trasladado que, al margen de la ayuda liberada para las obras de emergencia por los daños causados por las riadas de hace dos años, la delegación territorial ha aprobado un partida de algo más de 19.000 euros para que el Ayuntamiento de Rioja pudiese afrontar la financiación de actuaciones para enfrentar la pandemia de covid-19.



Al hilo de esto, ha hecho hincapié en que, si bien las cuantías económicas son "importantes", la consejería ha apostado por "acelerar" los plazos en los procedimientos administrativos y en la ejecución.



"Por primera vez, la consejería de Administración Local ha conseguido que los ayuntamientos pudiesen contar en el plazo de días con el dinero en su cuentas para afrontar precisamente ese tipo de necesidad y eso es algo absolutamente novedoso ya que los ayuntamientos tenían el dinero en el momento en el que se había producido el daño o muy poquito después; no estamos hablando de un año, ni de meses, sino que estamos hablando de días", ha remarcado.



En esta línea, ha señalado que "lo mismo" ha pasado con las ayudas covid-19. "A partir de la resolución, en un plazo extraordinariamente breve, han estado a disposición de los ayuntamientos".



En declaraciones a los medios, Delgado ha hecho referencia, asimismo, a otros instrumentos habilitados por su departamento "todos los años" y que permiten a las administraciones locales "conocer las cantidades que van a recibir" y, por lo tanto, "programar una serie de obras que mejoran los espacios públicos o verdes". Rioja ha recibido por estos conceptos en 2019 y en 2020 "unos 25.000 euros".



En la reunión, delegado territorial y alcalde han abordado la financiación municipal y, en concreto, el "último instrumento" habilitado y que permite a los ayuntamientos aplazar, fraccionar las cantidades que adeudan a la Junta de Andalucía".



"Con esto tenemos un doble objetivo; rebajar la presión por los gastos adicionales generados por el covid-19, pero también que puedan acceder a las ayudas del fondo Next Generation ya que retiramos el obstáculo que supone tener deudas con las administraciones públicas", ha concluido.



Por su parte, el alcalde de Rioja, Manuel Juárez, ha destacado que el procedimiento para la ayuda de emergencia dotada de 50.000 euros "fue muy rápida" y se "justificó sin problema", por lo que, según ha destacado, "ha sido una actuación muy efectiva".



Juárez ha valorado el trabajo de la consejería y ha afirmado que ha trasladado al delegado la intención de recurrir a las subvenciones del Plan de Empleo Estable para la rehabilitación de un edificio que alberga el bar de la piscina municipal.



"Queremos rehabilitarlo, adaptarlo a la normativa para después sacarlo a licitación y que una familia pueda vivir de él porque es necesario que en los pueblos pequeños se facilite el acceso a servicios porque si no, los pueblos no subsisten", ha advertido.



El regidor ha saludado, asimismo, las inversiones derivadas del PFEA, "que funciona muy bien", si bien ha apostado por "una mayor flexibilidad" y una "mayor disponibilidad de personal". "Un pueblo pequeño como el nuestro necesita de las otras administraciones como en este caso porque sino no existimos", ha finalizado.



Rioja en concreto recibió 51.000 que, según ha explicado el alcalde, se destinaron a reparar el muro de contención del parque, rebajar el monte en un cerro en el que se produjo un desprendimiento y actuar también en la Rambla Campana que "se anegó completamente a 1,60 metros de altura y nos quedamos con el pueblo con muchísimo peligro si hubiera habido otra riada porque se hubiera desbordado".