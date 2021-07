La Junta programa espectáculos en Berja y Vera

miércoles 07 de julio de 2021 , 18:23h

La Plaza Porticada de Berja acogerá ‘Música a través de la mujer’ y la Plaza Pérgola de Vera exhibirá ‘Cuentos para bailar’







La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza la puesta en escena de dos espectáculos en los municipios de Berja y Vera. La Plaza Porticada del primero será escenario de ‘Música a través de la mujer’ de The donelles el jueves 8 de julio a las 22.30 horas. Por su parte en la Plaza Pérgola de Vera la compañía Escenoteca interpretará ‘Cuentos para bailar’ el viernes 9 de julio a las 22 horas. Ambos municipios están acogidos a la Red Andaluza de Teatros Públicos que impulsa el sector de las artes escénicas y garantiza el acceso a la cultura de los ciudadanos de todos los municipios andaluces.





‘Música a través de la mujer’

La formación The Donelles dirigida por Carmen Rueda realiza un recorrido por la música, desde el Swing-jazz de los años cuarenta hasta el Soul de los años setenta, pasando por el Rock and Roll y sonido Motwn de los años cincuenta y sesenta. También tendrán representación grupos vocales femeninos actuales, quienes se encargan de darle un giro a las letras y a la música compuesta por hombres y para ser interpretadas por voces masculinas, obteniendo como resultado versiones muy diferentes a los temas originales. El elenco lo forman las voces de Litta Wheel, Laura Jam y Elita Falcon, así como Santiago Ruiz al piano, Leo Aranda al bajo y Ángel Luque a la batería. 90 minutos de música que contarán con la actuación también de Teresa Benítez.



El show está previsto para el jueves 8 de julio a las 22,30 horas en la Plaza Porticada de Berja a las 22.30 horas.





‘Cuentos para bailar’

Pepa Muriel dirige e interpreta un juego escénico diseñado para que el público infantil pueda vivir como protagonista algunos cuentos, utilizando el movimiento libre, la danza, la manipulación de objetos y la música. La experiencia comienza atravesando una puertecita que les adentrará en un bosque de fantasía y finalizará con unos momentos de relajación, donde recibirán un pequeño objeto sensorial.



Desde su creación en 2002, cada historia de la compañía Escenoteca es una producción a caballo entre la narración oral y el teatro, donde se recrean atmósferas intimistas y espectaculares, y donde se dan cita la danza, la música, el juego y la participación creativa del público. Entre sus producciones, destacan ‘La cebra Camila’, que obtuvo el Premio al Mejor Espectáculo Infantil 2011, otorgado por Escenarios de Sevilla. Ha participado en festivales como el Internacional de Música y Danza de Granada, FETEN, etcétera.



La función de ‘Cuentos para bailar’ tendrá lugar el viernes 9 de julio a las 22 horas en la Plaza Pérgola de Vera.