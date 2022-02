Almería Ampliar Junta invierte más de 9,5 millones de euros en 127 kilómetros de caminos rurales martes 08 de febrero de 2022 , 19:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





La delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, junto con el alcalde de Húercal-Overa, Domingo Fernández, ha visitado uno de los caminos rurales incluidos en el Plan Itínere en la provincia de Almería, que en breve comenzará su ejecución con una partida global para la provincia de 9,5 millones de euros. Martín ha destacado que se trata de uno de los proyectos "más importantes" de la Consejería, tanto por el "esfuerzo inversor que conlleva como por el extraordinario beneficio que tendrá sobre el medio rural al mejorar sus vías de conexión y el sector agrícola y ganadero de la provincia". Sobre el Plan Itínere en Almería, la delegada ha valorado el "compromiso" de la Junta con una inversión "sin precedentes que triplica la convocatoria anterior de 2017, pasando de 2,7 millones de euros a los 9,54 millones de euros actuales". "Hablamos de una de las más importantes novedades donde el Gobierno andaluz financia el 100 por 100 de las obras en una apuesta sin precedentes por el mundo rural, a través de un plan eminentemente municipalista por el apoyo decidido a los ayuntamientos como propietarios de los caminos", ha señalado. Martín ha detallado que la Junta asume "toda la carga de trabajo: proyectos, licitación y ejecución" y ha apuntado que la anterior convocatoria "obligaba a los Ayuntamientos a asumir toda la carga de trabajo, lo que supuso que muchos de los ayuntamientos renunciasen a 15 millones de euros de ayudas aprobadas al no poder asumir el 40 por ciento de financiación". El Plan Itínere beneficiará en la provincia de Almería 37 caminos de 31 municipios, la gran mayoría de menos de 5.000 habitantes. "Si no fuese por esta iniciativa, difícilmente los ayuntamientos podrían asumir esta inversión y carga de trabajo administrativo. Dinamizamos el tejido productivo de las zonas rurales y contribuimos a fijar la población. El 66 por ciento de la población andaluza reside en municipios rurales", ha explicado. La delegada territorial y el alcalde de Huércal-Overa han visitado uno de los caminos ubicados en esta localidad. En concreto, han recorrido parte del Camino de García, que va a contar con una inversión de 286.000 euros y se actuará sobre una longitud de más de cuatro kilómetros. Los trabajos consistirán en reposición de firmes, drenajes y cunetas, señalización y ensanche del arcén, lo que va a permitir dar una mayor seguridad a una carretera altamente transitada por vehículos pesados, como han tenido oportunidad de comprobar. El alcalde Domingo Fernández ha agradecido al Gobierno andaluz "la apuesta por el sector agrícola y ganadero aportando soluciones e impulsando actuaciones de envergadura a los ayuntamientos". Para Huércal-Overa este plan, tal y como ha afirmado el regidor, "nos permitirá mejorar un camino rural deteriorado que redundará en el bienestar de los vecinos de esta zona rural". El plan de mejora de caminos rurales contempla una inversión global en la comunidad autónoma andaluza donde se pasa de los 40 millones de euros del gobierno anterior a los 75 millones de euros en casi 1.000 kilómetros de 259 caminos rurales de 200 municipios. Las obras del Plan Itínere van a generar más de 1.200 empleos que van a suponer un impulso más para la recuperación a través de esta inyección económica del Gobierno de Andalucía. Además, la extensa red de caminos rurales de la comunidad autónoma es crucial para el desarrollo y la actividad agraria ya que el estado de estos caminos repercute directamente en la competitividad de 230.000 explotaciones agrarias y es clave para las comunicaciones en zonas rurales y el desarrollo de iniciativas que dinamicen estos pueblos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

