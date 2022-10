Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Junta y Ayuntamiento "avanzan" en el Puerto-Ciudad creando una comisión lunes 24 de octubre de 2022 , 14:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El consejero Antonio Sanz y la alcaldesa María del Mar Vázquez destacan esta iniciativa como el “impulso definitivo para transformar Almería”

noticiasdealmeria.com La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería constituirán una comisión bilateral para garantizar el desarrollo del convenio Puerto-Ciudad. El anuncio se ha producido tras el encuentro que han mantenido el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, quienes han concretado que constituirá “una herramienta eficaz que reunirá a equipos técnicos y políticos en los próximos meses para darle el impulso definitivo a un proyecto que nos une”. Sanz ha subrayado la importancia de la comisión bilateral para el seguimiento de la buena marcha del proyecto Puerto-Ciudad, ya que supone “un método de trabajo que en otros retos ha significado avance y aquí también lo será para lograr un objetivo que nos une y al que la Junta va a responder a la altura de las circunstancias con el compromiso que venimos demostrando en otros ámbitos”. El consejero se ha comprometido a “asumir personalmente la relación con el Ayuntamiento bajo el liderazgo de la alcaldesa y el presidente de la Junta”. “Hoy damos el pistoletazo de salida para impulsar un proyecto que apuesta por la transformación de la ciudad en su conexión con el puerto. Desde el Gobierno andaluz vamos a responder como Almería se merece”, ha destacado Sanz, quien ha enfatizado que, “nunca antes, la provincia almeriense había tenido tanto peso para un Ejecutivo andaluz como con este caso, con dos consejeros de Almería y el firme compromiso de Juanma Moreno con la provincia”. De su lado, la alcaldesa almriense ha agradecido “el cambio de perspectiva de la Junta porque es muy positivo para Almería y nos permite desbloquear proyectos que llevaban hasta 14 años bloqueados”. Un enfoque que se resume en que “los almerienses perciben al gobierno autonómico como un acelerador de proyectos para contribuir a la transformación de nuestra ciudad en los próximos años”. La alcaldesa ha trasladado otras necesidades en materia de salud, cultura y turismo al consejero con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los almerienses y proyectar la imagen de Almería. En este sentido, ha puesto en valor las obras del edificio de consultas externas del Hospital de Torrecárdenas, el avance del Conservatorio de Danza o el desarrollo de la conexión entre la Pipa Alta y San Cristóbal para asegurar el abastecimiento del agua de calidad. También se han abordado las inversiones de conservación y restauración del Conjunto Monumental de la Alcazaba o el anteproyecto del Polo de la Innovación Agroalimentaria de Almería, entre otros. Por otro lado, Vázquez ha elogiado el peso de Almería en el Gobierno de la Junta y ha señalado que “nos sentimos orgullosos de tener dos consejeros de nuestra provincia”. Tras firmar en el Libro de Honor de la Ciudad y reunirse con la alcaldesa, el consejero ha defendido que con este Gobierno andaluz se “habla de hechos y realidades, no de maquetas, porque avanzamos en grandes proyectos”, por lo que ha calificado la reunión como “fructífera y productiva” para la capital. Finalmente, ha sostenido que “el mejor servicio que puede dar un consejero es ser útil y me ofrezco, en mi tarea como consejero, a ser un acelerador de proyectos”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.