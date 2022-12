Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Jura de Bandera para la sociedad civil en Las Almadrabillas domingo 18 de diciembre de 2022 , 15:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Acto multitudinario con motivo del centenario de la Medalla Militar Colectiva al Regimiento de Infantería La Corona El Parque de las Almadrabillas de la ciudad de Almería ha sido escenario hoy de una multiudinaria Jura de Bandera para personal civil con la finalidad de conmemorar el Centenario de la imposición de la Medalla Militar Colectiva al Regimiento de Infantería La Corona por S.M. el Rey Alfonso XIII por las gestas realizadas en la Guerra de África, después del Desastre de Annual. El acto, organizado por la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de La Legión, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Almería, ha estado presidido por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez y por el general Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Amador Enseñat y Berea, y ha consistido en un acto solemne en el que, una vez formada la fuerza y sin solución de continuidad, se ha procedido a rendir honores a la autoridad, lectura del artículo de la Real Orden y efemérides, toma del juramento o promesa, Jura de Bandera de personal civil y alocución del coronel jefe accidental de la Brigada de La Legión, Enrique Gomariz Devesa. Posteriormente, se han rendido los correspondientes honores a los que dieron su vida por España, se ha entonado la Canción del Legionario y se han recitado dos Espíritus del Credo, «Espíritu de Disciplina y de Amistad», poniendo el colofón el discurso del JEME y el desfile a pie frente a la tribuna presidencial por parte de las unidades participantes. Durante la parada militar, 600 ciudadanos han expresado pública e individualmente su compromiso de lealtad España y a los españoles prometiendo o jurando, mediante el hecho simbólico de dar un beso a la Bandera, ante las Enseñas Nacionales del Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La Legión con base en Viator (Almería) y del Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de La Legión con base en Ronda (Málaga). El coronel jefe accidental de la Brigada de la Legión, ha destacado que “muchos almerienses dan un paso adelante con una ilusión y entrega que refleja el compromiso y el amor por España”. Asimismo, Enrique Gomáriz ha subrayado que el respeto por la bandera “va más allá de costumbres, sentimientos y tradiciones que con la historia nos han ido formando como las personas que somos” y ha reconocido “el compromiso de ciudadanos ejemplares que sienten la bandera como suya”. Por su parte, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Amador Enseñat y Berea, ha agradecido al Ayuntamiento “el apoyo recibido por la Legión para conmemorar este centenario”, así como la presencia de autoridades e instituciones que “han manifestado su apoyo a las Fuerzas Armadas y en especial a la Legión”. En este sentido, también ha felicitado a legionarios y ciudadanos que han mostrado su compromiso con la Constitución, con lealtad al rey y a la defensa de España. Agradecimiento de la alcaldesa La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha querido agradecer a La Legión su “predisposición y profesionalidad” para hacer realidad la organización de una Jura de Bandera para personal civil en la ciudad, tal y como había solicitado el Ayuntamiento a petición de numerosos ciudadanos. Una vez más ha quedado demostrado ese vínculo tan especial entre Almería y La Legión”. Igualmente, ha felicitado a los almerienses “porque se han volcado con un acto que reafirma nuestro compromiso con la bandera, símbolo de la unidad de España y de los lazos que nos vinculan a una historia, una cultura y una lengua común”. Previamente a la Jura, ha tenido lugar, desde las 10.00 horas, una exposición de medios tácticos, exhibición de Escuadras de Gastadores, retreta militar de la Banda de Guerra en el Parque de la Almadrabillas y ayer sábado, a partir de las 18.00 horas, tuvo una exhibición de Escuadras de Gastadores y una retreta militar de la Banda de Guerra de La Legión, finalizando con un concierto a cargo de la Unidad de Música de La Legión en la Plazas de las Velas. La Jura de Bandera para personal civil ha sido el colofón de unos actos que han incluido también una exposición en el Patio de Luces de la Diputación gracias a la colaboración del Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla y una conferencia de Ginés Valera, miembro del Instituto de Estudios Almerienses (IEA), sobre los aconteceres del Regimiento de la Corona n.º 71 en tierras norteafricanas durante 1921-22, la bendición de la bandera y los actos por la imposición. Antecedentes Históricos del Regimiento “La Corona”: En 1919 se organiza en el cuartel de la Misericordia de la ciudad de Almería, un Regimiento de Infantería de nueva creación, con el nombre de ‘La Corona’, al que se le da la antigüedad del Regimiento Nápoles, disuelto a finales del siglo XIX. Este Regimiento será también disuelto en 1931. En este periodo del Regimiento de Almería se produce el 23 de julio de 1921 el conocido como Desastre de Annual, recibiendo la orden de generar un Batallón Expedicionario que, a las órdenes del teniente coronel Eduardo Barrera Báu, será la primera unidad en socorrer a la ciudad de Melilla. Este Batallón Expedicionario será replegado el 15 de mayo de 1922, y por su brillante actuación se le concederá la Medalla Militar Colectiva, junto al Tercio de Extranjeros y al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta nº3. En la mañana del 18 de diciembre de 1922, S.M. el Rey Alfonso XIII llegó en tren a Almería para imponer a la Bandera del Regimiento la corbata de la Medalla Militar Colectiva. Tras un tedeum en la Catedral, el Rey se desplazó al parque entonces llamado ‘Rey Alfonso XIII’, y en la actualidad ‘Nicolás Salmerón’, para el acto de imposición de la corbata a la Bandera del Regimiento, acompañado de las primeras autoridades almerienses y por el ministro de la Guerra, Niceto Alcalá Zamora. En este acto, el Rey también le impuso la Medalla Militar Individual al soldado José Ríos Morito como recompensa a sus excepcionales méritos y comportamiento en distintos servicios y operaciones de campaña. Al cumplirse, el 18 de diciembre, el centenario de la imposición de la Medalla Militar Colectiva a este Regimiento almeriense, la única unidad formada con personal de reemplazo que fue acreedora de esta recompensa, recordamos esta efemérides con una Jura de Bandera de personal civil en la misma fecha. 