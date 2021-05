Justicia abona más de 700.000 euros por el primer trimestre de la Justicia Gratuita

miércoles 26 de mayo de 2021

El delegado territorial destaca la "excelente gestión que ha acabado con la incertidumbre de los abogados y procuradores"







La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha ejecutado el pago correspondiente a la prestación del servicio de Justicia Gratuita durante el primer trimestre de 2021 en Almería por un importe de 703.497,50 euros, “gracias a una excelente gestión que ha acabado con la incertidumbre de abogados y procuradores que nunca antes habían cobrado sus honorarios en un plazo de tan solo 20 ó 25 días”.



Así lo ha indicado el delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, José Luis Delgado, quien ha explicado que con este abono se saldan todas las certificaciones que no necesitan subsanación correspondientes a los servicios tanto del turno de oficio como de guardia de los abogados y del turno de oficio de los procuradores realizados en los meses de enero, febrero y marzo. Los profesionales que hayan tenido que subsanar algún error tienen otros 15 días para realizar las correcciones, tras lo que percibirán sus honorarios correspondientes.



El pasado verano entró en vigor la modificación del Reglamento de Justicia Gratuita que llevó a cabo la Consejería de Justicia, ya que el mismo solo permitía hacer un único pago, mientras que ahora los profesionales que entreguen sus certificaciones de forma correcta no tienen que esperar a que estén todas las de sus compañeros subsanadas para poder cobrar, que era lo que ocurría antes.



“La Consejería de Juan Marín cumple su palabra con los abogados y procuradores que ahora sí saben cuándo van a cobrar. Ahora son conscientes de que, una vez cumplido el trimestre y el mes que tienen de plazo para presentar sus certificaciones, van a recibir su dinero en menos de un mes, en 20 ó 25 días”, ha destacado Delgado.



“Nunca antes se había hecho una gestión tan eficaz, ha sido este Gobierno el que ha conseguido agilizar los pagos, incluso a la mitad de lo que nos habíamos comprometido inicialmente”, ha añadido.



De esta forma, en este primer pago Justicia ha abonado 644.461 euros al Colegio de Abogados de Almería, 478.766 euros por el turno de oficio y 165.695 euros por el de guardia. El Colegio de Procuradores ha percibido 59.036 euros por el turno de oficio, lo que suma un total de más 700.000 euros.



En toda Andalucía, se ha abonado 9,89 millones de euros. Los colegios de abogados recibirán 8,9 millones de euros -6,9 millones por el turno de oficio y 1,9 millones de euros por el turno de guardia-. Los colegios de procuradores recibirán más de 980.000 euros.



“Esta Consejería y este Gobierno cree firmemente en la Asistencia Jurídica Gratuita porque es un servicio fundamental para garantizar el acceso a la Administración de Justicia de todas las personas. Y creemos y reconocemos la labor que realizan los profesionales que la prestan, porque no era de recibo el trato que venían recibiendo por parte de los gobiernos anteriores”, ha concluido Delgado.