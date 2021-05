El PSOE exige al Gobierno retomar los planes de empleo para la capital

miércoles 26 de mayo de 2021 , 19:05h

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería exige al Gobierno andaluz de las derechas la puesta en marcha de nuevos planes de empleo en la capital y que, según el PSOE, estos deben cumplir con tres requisitos. En primer lugar, según ha explicado la portavoz socialista, Adriana Valverde, es necesario orientarlos hacia los colectivos que tienen más difícil volver al mercado laboral, como son los jóvenes, mayores de 45 y de 55 años y personas en situación de desempleo de larga duración, entre otros.



Asimismo, dichos planes “deben perseguir la igualdad real entre hombres y mujeres” y deben ser “a coste cero” para el consistorio, ha defendido la portavoz del PSOE en la capital almeriense quien ha indicado que esta petición se elevará, a través de una moción, al pleno municipal de mañana jueves.



Adriana Valverde ha trasladado que desde la entrada de PP y Ciudadanos en la Junta, el paro en la ciudad “no ha dejado de crecer”. “Con los datos sobre la mesa vemos que desde enero de 2019 hasta abril de 2021 el desempleo ha aumentado en nuestra ciudad en 4.780 personas” y ha recordado que, actualmente, son 23.344 personas en paro en la capital, según los datos del Observatorio Argos. La portavoz socialista ha incidido en que el 57% de quienes no tienen trabajo en Almería capital son mujeres y el 60% -casi 14.000 personas- son parados y paradas de larga duración.



Los socialistas muestran una especial preocupación por el incremento de las personas en desempleo de larga duración que son más de 6.000 entre enero de 2019 hasta abril de este año. “A la vista de su tendencia, este paro de larga duración se está convirtiendo en un problema estructural, por lo que si no se ponen en marcha ya planes de empleo orientados a este colectivo, la situación no hará más que empeorar”, ha vaticinado Adriana Valverde quien aconseja a Moreno Bonilla que “deje de presumir de gran gestor” y que “reaccione ante el paro, que es la preocupación número uno de los almerienses”.



“No se puede confiar en alguien que prometió 600.000 empleos para esta legislatura cuando, en realidad, está siendo incapaz de ayudar a las pymes, a los autónomos y a los trabajadores”, ha afeado Adriana Valverde al presidente andaluz y líder del PP regional.



“Se ha demostrado que los planes de empleo financiados por la Junta de Andalucía y articulados por muchos ayuntamientos son una herramienta muy útil para el conjunto de los municipios andaluces, sin distinción del color político que gobierne”, ha argumentado y ha puesto en valor el trabajo realizado por los gobiernos socialistas en Andalucía quienes “desarrollaron políticas y planes para el fomento del empleo por más de 1.500 millones de euros, generando más de 175.000 puestos de trabajo”. Los gobiernos del PSOE en la Junta invirtieron desde 2014 “cerca de 800 millones de euros que han contribuido, y aún están contribuyendo a la creación de empleo, garantizando la colaboración social y el desarrollo local de Andalucía”, ha ahondado.



La portavoz socialista ha lamentado que pese a que Andalucía ha recibido más de 7.000 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la pandemia “ese dinero no está llegando a los ayuntamientos”, una “ineficacia en la gestión” que va más allá de la pandemia, según Adriana Valverde quien asegura que en lo que a políticas de empleo se refiere, el Gobierno de las derechas en Andalucía “dejó sin ejecutar 522 millones de euros en el año 2019 y otros 318 millones de euros más en 2020”.



Moción sobre el comercio de proximidad

Asimismo, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, ha dado cuenta de otra moción que el PSOE presentará para su debate en el pleno de mañana cuyo objetivo es revitalizar el comercio de proximidad en la capital. Los socialistas proponen un plan de acción con 17 medidas, entre las que destacan la consolidación del Paseo de Almería y el entramado de calles que lo rodean “como un verdadero centro comercial al aire libre, como zona singular de especial interés comercial”, así como cerrar el tráfico los fines de semana esta zona para que se instalen veladores y terrazas como acicate comercial y establecer la gratuidad de la denominada ‘zona azul’ desde los viernes por la tarde y hasta el lunes por la mañana.



La creación de una plataforma de información on-line que facilite el relevo en los negocios que se prevean cerrar -un escaparate de traspasos-, facilitar la implantación de grandes marcas en la zona y contribuir a que el Mercado Central sea “el verdadero motor que impulse la actividad comercial del centro” son otros de los puntos de este plan que presentan los socialistas quienes consideran que el comercio “pasa un mal momento, pero aún no es demasiado tarde para darle un impulso” y reclaman, en este sentido, al alcalde del PP que “despierte a esta realidad y aplique cuanto antes, estas medidas que le proponemos, con el sincero afán de ayudar a los pequeños empresarios y autónomos que tratan de mantener a flote sus establecimientos comerciales en el centro”, ha trasladado Adriana Valverde.



“Los redactores del Plan Estratégico Almería 2030 reconocen en su informe que el comercio de proximidad ha perdido actividad, especialmente en la zona centro y señalan como debilidad, el que los almerienses han dejado de identificar el centro histórico como destino comercial”, ha puesto sobre la mesa la portavoz socialista, quien recuerda que su grupo lleva años denunciando “la falta de apoyo e impulso” por parte del equipo del PP al sector comercial en el centro de la ciudad “y que ha provocado la decadencia en los negocios que hay en él”; una situación que se ha agravado a causa de la pandemia.