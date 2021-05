Economía Transformación Económica desbloquea 1,87 millones para 11 espacios productivos almerienses miércoles 26 de mayo de 2021 , 18:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Esta iniciativa permitirá actuaciones en 128 municipios andaluces, una vez que se han solventado los problemas técnicos y jurídicos detectados La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha desbloqueado la convocatoria de ayudas por valor de 15,21 millones de euros de LocalizaIn+ Cualificación de Espacios, tras solventar los diferentes aspectos técnicos y jurídicos que se habían identificado en la convocatoria lanzada en 2018 y que no aseguraban con todas las garantías su concesión, justificación y verificación ante la propia Comisión Europea. La reactivación de este instrumento de ayudas al desarrollo empresarial, cofinanciado con Fondos FEDER, se ha reactivado en el proceso de reestructuración de la nueva Agencia IDEA. LocalizaIn+ Cualificación de Espacios es una iniciativa del Gobierno andaluz para apoyar la dotación y modernización de los espacios productivos o de innovación de Andalucía a través de las Diputaciones provinciales. El Consejo Rector de la nueva Agencia IDEA ha aprobado en su sesión de hoy la concesión de estos incentivos que conllevan una inversión subvencionable de 19,02 millones de euros para realizar actuaciones en 142 espacios de 128 municipios andaluces que albergan a unas 9.000 empresas. En concreto, la Diputación de Almería dispondrá de una subvención de 1,87 millones para realizar actuaciones que tienen una inversión subvencionable de 2,34 millones en 11 espacios de 11 municipios. Para beneficiarse de esta medida, las Diputaciones han tenido que presentar al menos cinco proyectos en cinco enclaves distintos con un presupuesto subvencionable de al menos un millón de euros. Estos enclaves pueden ser parques tecnológicos, áreas logísticas, polígonos industriales, parques empresariales o espacios vinculados a áreas de reindustrialización. El programa contempla tres categorías de proyectos: mejora de los procesos de gestión y prestación de servicios de valor añadido a los usuarios del espacio, adecuación de las dotaciones de suministro y de las infraestructuras de servicios comunes. Se consideran subvencionables las obras de urbanización, los costes relacionados con las instalaciones asociadas a la urbanización y la contratación de la planificación, ingeniería y dirección facultativa de los proyectos. Problemas técnicos y jurídicos Tras el cierre de la convocatoria en diciembre de 2018, durante el proceso de reactivación y reestructuración de la nueva Agencia IDEA, se detectaron una serie de aspectos técnicos y jurídicos que ponían en peligro la viabilidad de estas ayudas. Eso ha obligado a que esta convocatoria se haya visto sometida a su evaluación en múltiples Comisiones de Valoración Autonómicas con sus correspondientes análisis y validaciones jurídicas hasta perfeccionarse y poder elevarse a Consejo Rector. La Consejería de Transformación Económica ha venido trabajando todos estos meses en salvar dicha convocatoria con objeto de que la región no pierda ni una sola posibilidad de movilizar recursos que repercutan en la economía y el empleo. MUNICIPIO ESPACIO PRODUCTIVO Abla P. I. de Abla Albox P. I. Terdiguera Antas R. I. El Real de Antas Arboleas P. I. de Arboleas Berja P. I. La Tomillera Cuevas del Almanzora P. I. Valle del Almanzora Fines P. I. Las Cruces, de Fines Huércal de Almería P. I. Venta Alegre Lubrín P. I. La Redonda de Lubrín Macael P. I. Rubira Sola Pulpí P. I. de Pulpí Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

