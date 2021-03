Justicia refuerza dos juzgados de Vera en su Plan de Reactivación por el Covid

lunes 29 de marzo de 2021 , 16:01h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El delegado territorial ha visitado la sede judicial donde desde el 15 de marzo los funcionarios trabajan tres tardes cada semana







La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha incluido a dos de los cuatro juzgados del partido judicial de Vera en su segunda fase del Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia que supone dotar de medidas de autorrefuerzo a 23 órganos judiciales de la provincia de Almería desde el pasado 15 de marzo y durante 23 semanas. En concreto, se ha activado en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción numero 1 y 2.



En una visita a la sede judicial, el delegado territorial de Justicia en Almería, José Luis Delgado, ha podido trasladar de primera mano todos los detalles de este plan que, entre sus dos fases, va a suponer una inversión total para los juzgados de la provincia de Almería de 1,2 millones de euros en autorrefuerzos de personal.



“Desde la Consejería de Juan Marín se está realizando un importante esfuerzo inversor, sin precedentes. Estamos cumpliendo nuestra palabra y poniendo a disposición de la Administración de Justicia los medios necesarios para paliar los efectos que está provocando en la misma esta pandemia”, ha señalado Delgado. En la primera fase, que se desarrolló entre los meses de septiembre y diciembre, la inversión fue de 642.666 millones, a los que ahora se suman otros 576.280 euros.



Asimismo, ha destacado y ha agradecido el que en esta segunda fase se haya incluido “a los juzgados Mixtos porque arrastran una importante carga de trabajo, que sin duda se ha visto agravada. No queremos una Justicia de primera y de segunda, por eso no distinguimos entre partidos judiciales de las capitales y el resto”.



En este sentido, esta segunda etapa tiene como novedad, la inclusión de los juzgados Mixtos y las Fiscalías. Así, en Almería, el Plan se implanta ahora en nueve órganos de Primera Instancia e Instrucción (Huércal-Overa, Berja, Roquetas de Mar y Vera) y en la Fiscalía Provincial. En total en Andalucía serán 99 juzgados Mixtos los que se beneficien de la implantación de estas medidas “cuyo objetivo paliar la sobrecarga que están sufriendo los órganos judiciales como consecuencia de la paralización e incremento de asuntos generados por la crisis del COVID-19”.



Asimismo, en la provincia Almería en esta fase se mantienen los autorrefuerzos en los cinco juzgados de lo Penal, en la Sección Segunda y Tercera de la Audiencia Provincial, en cuatro juzgados de lo Social, en el Mercantil y en el de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Roquetas de Mar.

Tres tardes, tres días a la semana

Este plan consiste en la prolongación de la jornada laboral de los funcionarios de Justicia, que será remunerada como servicios extraordinarios. De esta forma, en los órganos judiciales adheridos al Plan de Choque se contará con una persona funcionaria de cada uno de los cuerpos en cada órgano judicial: Gestión, Tramitación y Auxilio (3 funcionarios), tres tardes a la semana (lunes, martes y jueves).



En toda Andalucía, la inversión será de 7,6 millones de euros que sumados a los 7,2 millones de euros de la primera fase, supone un total de casi 15 millones de euros.



La duración de esta fase será de 23 semanas, entre marzo y junio y septiembre y noviembre, dejando fuera los meses de vacaciones estivales, y se desarrollará en 302 órganos judiciales andaluces. “La primera fase del plan ha funcionado muy bien en los juzgados y se ha podido avanzar mucho en la tramitación de los procedimientos o en las ejecutorias, y así nos lo han transmitido tanto desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como desde el resto de operadores jurídicos, que han solicitado su continuidad”, ha explicado.



Delgado también ha pedido “la colaboración del resto de administraciones” y ha incidido especialmente en la “necesidad de contar con más jueces y más letrados de la Administración de Justicia para poder señalar más juicios y acabar con el retraso que arrastran porque no es de recibo que los ciudadanos tengan que esperar años para poder celebrar su juicio”, ha concluido.