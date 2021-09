Economía Kikin Fernández y Alvarito aportarán humor a #ObjetivoAlmeríaAVE lunes 06 de septiembre de 2021 , 18:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ambos cómicos almerienses se suman de forma altruista a #ObjetivoAlmeríaAVE que avanza en la cuenta atrás del acto de presentación en el Muelle de Levante del Puerto de Almería y protagonizan el bloque de Monólogos en la estación Para el humor siempre hay espacio y lugar. Y por ello, #ObjetivoAlmeríaAVE que celebrará su presentación en sociedad el 10 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Muelle de Levante, tendrá un bloque intermedio en el que a través del humor se dará un giro desde el análisis a la cultura pasando por la ironía y la risa.





Kikin Fernández y Alvarito serán los encargados de poner y el toque de humor; ambos cómicos desgranarán experiencias y peripecias de la vida cotidian, con referencias a la idiosincrasia almeriense, a lo que implica vivir en la isla de Almería y en una provincia con déficits de comunicaciones.







Joaquín Fernández ‘Kikín’ (Almería, 1968) Rostro popular de la tele gracias a series como ‘Los Serrano’, en Telecinco, o ‘Mis adorables vecinos’, en Antena 3, comenzó como intérprete y escritor en el teatro universitario. Fundó las compañías ‘El Jamacuco’ y ‘Exabrupto Teatro’ además de estudiar artes escénicas en Granada y Madrid y dirigir el aula de teatro de la Universidad de Almería. Su primera obra fue ‘Adagio para una sorda’ y fue coautor y director de la comedia ‘Así habló Gutiérreztustra’, así como de los espectáculos de café teatro ‘Ligar es fácil’ y ‘Estamos de acuerdo’.







Por su parte, Álvaro Vera, más conocido como "Alvarito, es un cómico que lleva años despuntando en los escenarios de toda España con su humor irreverente, crítico y surrealista. Grabó varios monólogos en "Sopa de Gansos" en Cuatro y en Paramount Comedy.



Dos auténticos genios que estarán sobre el escenario de #ObjetivoAlmeríaAVE con su humor inteligente e igualmente de forma altruista como el resto de artistas que participan en esta gran acto empresarial del próximo viernes y protagonizarán el bloque denominado Monólogos en la estación que junto con Estación 2025, Conversaciones en la estación y Música para el Viaje conforman los distintos espacios en los que se desarrollará esta gran cita con el AVE del 10 de septiembre.



#ObjetivoAlmeríaAVE toma fuerza como iniciativa surgida de la fuerza motor del, con el fin de actuar como verdadera palanca de cambio para el progreso y la competitividad de Almería y aglutina ya a más de un centenar de empresas y entidades comprometidas con un mismo objetivo: contribuir al impulso definitivo de las obras del AVE para que Almería esté conectada a la alta velocidad sin más dilación, en el plazo señalado: 2025-2026





De #ObjetivoAlmeríaAVE forman parte un importante número de empresas de la provincia de diversos sectores productivos, desde la agricultura, la industria auxiliar, el mármol, el transporte, la publicidad, la construcción, la promoción inmobiliaria, el turismo, la logística, los servicios, el comercio, la obra pública o la sanidad, que se han sumado como patrocinadoras a este reto común de empujar para que Almería quede conectada por AVE y disponga, en igualdad de condiciones con otras provincias de nuestro entorno, de esta moderna infraestructura de comunicación.

#ObjetivoAlmeríaAVE cuenta también con el respaldo expreso de asociaciones y organizaciones empresariales, instituciones académicas y colectivos profesionales tales como la Cámara de Comercio de Almería, Asempal, Universidad de Almería, Asociación de Empresarios del Mármol, Fundación Tecnova, Coexphal, Hortyfruta, Ashal, AJE Almería o la Asociación de la Prensa, así como medios de comunicación locales y regionales.



Se trata de una iniciativa que nace con el único fin de contribuir al impulso definitivo de las obras del AVE desde Murcia para que éste llegue en plazo a Almería y lo hace con la firme convicción y propósito de ser y querer ser un movimiento apolítico que no es contra ni frente a nadie. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.