Sucesos Bomberos del Poniente rozan las 1.800 salidas desde el año 2020 lunes 06 de septiembre de 2021 , 19:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia José Juan Rodríguez, presidente del Consorcio de Bomberos del Poniente, ha explicado que este aumento se ha realizado con menos personal y anuncia 34 nuevas plazas de bomberos, así como una promoción interna de dos sargentos y seis cabos





Las salidas que realizan Bomberos del Poniente van en aumento. Así lo refleja un informe estadístico realizado en el que, durante 2020 se produjeron 1080 actuaciones mientas que, en lo que va de 2021, ya son 716 las que se han completado. En total, casi 1.800 intervenciones que, como explica José Juan Rodríguez, presidente del Consorcio de Bomberos del Poniente, se han realizado un menor número de efectivos. Por eso, anuncia que durante el mes de septiembre “vamos a sacar una convocatoria para 34 plazas de bomberos, 22 en concurso de oposición libre y 12 en oposición libre. Además, realizaremos una promoción interna para dos sargentos y seis cabos”.



El informe estadístico desgrana con precisión las salidas realizadas. De esta forma, se puede observar que, durante 2021, enero fue el mes en el que más operaciones se realizaron, con un total de 121, lo que representa el 16,9 por cierto. Después, junio y julio han sido también periodos con numerosas intervenciones, en concreto 105 y 106, respectivamente. Por el momento, febrero ha sido el mes que menos ha requerido los servicios de los bomberos.



“Durante los fines de semana es cuando más salidas estamos teniendo, un poco más los domingos con un acumulado de 130, frente a los sábados con 123. Miércoles y jueves son los dos días que menos intervenciones se han realizado, con acumulados de 79 y 85 respectivamente. Es decir, el día con más actividad casi dobla al que menos tiene”, ha detallado Rodríguez. “Si atendemos a las horas, la franja de 18 a 22 horas es la que mayor demanda requiere”.

Tipología de las salidas

En cuanto al tipo de servicios que se requieren, la mayor demanda se encuentra en los incendios de campo, así como los de equipamiento urbano e incendios estructurales. “Pero los bomberos realizan un servicio mucho mayor. En 2021 se han hecho 73 rescates de personas, 34 de animales así como ayudas en accidentes de tráfico (34) o asistencias técnicas (40) y actividades de prevención (17), lo que pone de manifiesto una vez más la versatilidad e importancia del trabajo de estos profesionales”, aclara el presidente del Consorcio de Bomberos del Poniente.



“Si hablamos de municipios, Roquetas de Mar y El Ejido son los dos que mayor número de actuaciones han requerido, con 227 y 225, respectivamente. Les siguen Vícar con 46, La Mojonera con 32 y Adra también con 32. La mayoría de esas actuaciones suelen tener un tiempo de intervención de entre 30 minutos a dos horas, pero también se han realizado 11 salidas de más de 12 horas”, finaliza Rodríguez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.