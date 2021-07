Capital La 6ª Ruta de la Tapa Solidaria ayudará a la ONG A Toda Vela viernes 16 de julio de 2021 , 18:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal Carlos Sánchez y la diputada María Luisa Cruz presentan la nueva edición, que se extenderá hasta el 8 de agosto, acompañados por el creador de la iniciativa, José María Azorín



Dos conceptos que van intrínsecos a la forma de ser de los almerienses, la tradición de ir de tapas y la solidaridad, se unen desde hoy, día 16, y hasta el 8 de agosto en la 6ª Ruta de la Tapa Solidaria. Por eso, rodeados de los productos naturales de algunos de los patrocinadores, las hortalizas ecológicas de Bio Campojoyma, la hogaza de Pan Hidalgo y las conservas artesanales de La Gergaleña, el concejal de Deportes, Carlos Sánchez, y la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luis Cruz, han presentado la nueva edición, junto al promotor de la idea, José María Azorín, CEO de Los Cazadores de Sonrisas, y Lola Manzanares, presidenta de la ONG beneficiaria, A Toda Vela.



Carlos Sánchez ha destacado que “esta ruta nos permitirá visitar más de una treintena de bares, restaurantes, y, como novedad, han incorporado un concepto que durante el confinamiento se ha consolidado como una nueva línea de negocio como es el delivery”. La ruta, agrega el concejal, “también pone en valor la calidad humana de los empresarios y autónomos de la hostelería que después de convertirse en uno de los sectores más afectados por la pandemia del Covid, aun así, con capaces de seguir colaborando con la ciudad y participando en esta acción solidaria”.



El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha manifestado que “esta ruta permitirá degustar en pequeños bocados la variada gastronomía de Almería y provincia, comprobar la calidad de los productos de mar, tierra y montaña y de proximidad de la provincia, y apreciar la calidad de los chefs almerienses con sus propuestas tradicionales o vanguardistas”.



Por su parte, la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, ha felicitado a la organización, Ayuntamiento y a todas las entidades y personas que hacen posible una nueva edición de la Tapa Solidaria y ha recordado que "este espíritu está presente en todas las empresas que forman la marca gourmet de la provincia 'Sabores Almería'. La Diputación siempre está al lado de iniciativas que contribuyen a hacer provincia y a construir una sociedad más justa e inclusiva. Animo a todos los almerienses a que participen y a que, entre todos, sigamos apoyando la hostelería provincial y los productos almerienses".



Por último, Lola Manzanares ha agradecido “el compromiso de instituciones y hostelería con las causas sociales, y a José María Azorín por impulsar cada año esta iniciativa”.



En el acto han estado presentes representantes de dos de los patrocinadores, José Manuel Montoya, director de Producción de Bio Campojoyma, y María Muñoz, directora comercial de La Gergaleña. Estas dos empresas, junto a otras, han aportado además productos para diferentes sorteos entre las personas que quieran degustar las tapas solidarias. Además, existe una Tapa Cero, para realizar donaciones a la ONG A toda Vela (más info, en la web www.tapasolidariaalmeria.org





Un euro solidario por consumición

El funcionamiento de la 6ª Ruta de la Tapa Solidaria es fácil: Cada bar, restaurante, o establecimiento de comida para llevar tendrá una tapa, pincho o bandeja solidaria, cuyo precio fijo es de 2 euros para el bar, y un máximo de 5 euros para el pincho o bandeja del delivery. De cada tapa, pincho o bandeja, un euro irá para la causa solidaria que este año se destina a la ONG A Toda Vela. Más de 20.000 euros se han recaudado en las primeras cinco ediciones, con 5.000 euros donados en 2020 a A Toda Vela, cifra que este año se espera superar.



El concejal de Promoción de la Ciudad ha querido dar las gracias “al promotor de la iniciativa, Los Cazadores de Sonrisas, a Diputación y la marca Sabores Almería, y a Cajamar, Bio Campojoyma, La Gergaleña y Pan Hidalgo, así como los colaboradores de este proyecto solidario”.



Sólo queda animar a los almerienses y turistas que visiten la ciudad para que "pidan su tapa solidaria, y así disfruten de la gastronomía y del placer de colaborar con los que más lo necesitan", apostilla el concejal.

