Economía La actualización más significativa de la red Bitcoin aumenta la estabilidad e introduce los contratos inteligentes viernes 21 de enero de 2022 , 15:24h Escucha la noticia Bitcoin actualmente cotiza a $ 57.000 a nivel mundial. Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, lanzó el software de Bitcoin en 2009. Sin embargo, dado que Bitcoin es la criptomoneda más antigua, debe actualizarse para competir con las altcoins y otros tokens digitales avanzados. El trading de Bitcoin está ayudando a muchas personas a ganar una gran cantidad de dinero. Hay sitios web como Bitcoin mining que pueden ayudarlo a aprender a operar con Bitcoin. Nadie actualizó Bitcoin desde 2017; sin embargo, la red Bitcoin ahora ha sido testigo de una actualización gigantesca. La actualización se llama Taproot y se considera la actualización más significativa en la infraestructura de Bitcoin desde su lanzamiento. Taproot salió el 14 de noviembre. Permitirá a los creadores asimilar nuevas características que mejorarán significativamente factores como la estabilidad y la privacidad en la red. Aquí está todo lo que debe saber sobre la actualización de Taproot en la red Bitcoin. Los desarrolladores apoyan Taproot Bitcoin es una moneda pública hecha para personas y por personas. Taproot es la actualización más significativa en el complejo de Bitcoin después del SegWit. El complejo de Bitcoin fue testigo de SegWit en el año 2017. SegWit se introdujo para hacer frente a las complicaciones de la escalabilidad. Los desarrolladores han estado apoyando la actualización de Taproot durante mucho tiempo. Firma Schnorr Taproot incluye múltiples funciones, y una de las características destacadas de la actualización de Taproot es la firma Schnorr. La característica de la firma Schnorr es que ahora permite tratos mucho más complicados en el complejo de Bitcoin. Todos los entusiastas de las criptomonedas están familiarizados con ECDSA, el marco de criptomonedas que ejecuta operaciones en la red Bitcoin. Sin embargo, ECDSA es extremadamente lento; por otro lado, la firma Schnorr se carga mucho más rápido que el marco criptográfico ECDSA. Debido a las firmas Schnorr, ahora podemos utilizar la función de firmas múltiples en las billeteras de Bitcoin, y no diferenciará las transacciones de las normales. La función de firmas múltiples abarcará el anonimato, la privacidad y la seguridad simultáneamente. Contratos inteligentes El contrato inteligente es una característica emocionante de la tecnología Blockchain. La actualización de Taproot pronto actualizará la función de contratos inteligentes en la cadena de bloques de Bitcoin. La introducción de contratos inteligentes disminuirá el requisito de mediadores. Todos los contratos inteligentes mejorarán la velocidad de las transacciones de Bitcoin. Nick Szabo creó el concepto de contratos inteligentes, pero Vitalik Buterin utilizó el concepto en la cadena de bloques de Ethereum al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando la función de contrato inteligente llegue a la cadena de bloques de Bitcoin, se parecerá en gran medida al modelo Ethereum basado en la cadena de bloques. ¿Será exitosa la actualización Taproot? Todos estamos familiarizados con el hecho de que el potencial de Taproot es enorme. Sin embargo, la actualización llevará un período considerable para mostrar sus efectos. Además, no podrá transferir unidades Bitcoin de su billetera si la billetera Bitcoin no soporta la actualización. No todas las billeteras de Bitcoin en este momento admiten la actualización. La actualización más importante y reciente en la red de Bitcoin tardó más de dos años en adquirir la adopción de la mitad de los titulares de Bitcoin. ¿Cuántos nodos soportan Taproot? Bitcoin funciona en una red de igual a igual, y esta red de igual a igual comprende nodos. Los nodos son individuos que participan en la red Bitcoin y almacenan la réplica del libro mayor público en su computadora. Actualmente, la mitad de los nodos han aceptado la actualización. Sin embargo, de los 10.000 nodos, 5.0000 nodos todavía utilizan la versión no actualizada de la red Bitcoin. Nadie puede obligar a estos nodos a usar la última versión con la actualización Taproot. ECDSA significa algoritmo digital de curva elíptica, y las firmas Schnorr cubrirán las próximas funciones de contratos inteligentes. La función de contrato inteligente puede revolucionar muchas industrias y nos ayudará a crear un ecosistema sin terceros. Como cualquier otra información en la cadena de bloques, estos contratos inteligentes son inalterables y nadie puede interferir con el contenido presente en los contratos. La actualización Taproot mejorará la red de Bitcoin en gran medida. Las características que mejorará son la escalabilidad, transparencia y seguridad.

