Economía India podría prohibir las criptomonedas – BTC y DOGE bajan hasta 20% viernes 21 de enero de 2022 , 15:25h Escucha la noticia Según los informes, Nueva Delhi está lista para imponer una prohibición a las criptomonedas en el futuro. La idea básica de India para prohibir las criptomonedas no es restringir por completo la tecnología digital. Al parecer, el país espera prohibir las criptomonedas privadas e iniciar su moneda para el futuro. Aprovechará el potencial futuro de crecimiento del país, y la gente podrá conocer algo nuevo en lugar de simplemente utilizar el antiguo sistema financiero. Además, las criptomonedas son un medio increíble para invertir dinero y, por lo tanto, el país puede obtener un gran beneficio si tiene su moneda principal. La gente invertirá en la criptomoneda emitida por el banco central y, por lo tanto, el país podrá aprovechar los fondos de la gente. Debido a la decisión del gobierno de prohibir las criptomonedas privadas en el país, el popular Bitcoin experimentó una caída en sus precios. Esto se debe a que el gobierno está listo para presentar nuevas reglas y un proyecto de ley de regulación en la sesión de invierno del Parlamento. Además, prohibirá la mayoría de los tokens privados en el país, lo que cerrará todas las puertas a los inversores de Bitcoin. Además de Bitcoin, Dogecoin, Ethereum y otras criptomonedas también sufrieron pérdidas en el mercado indio. El gobierno está considerando el riesgo significativo que las criptomonedas pueden imponer al sistema financiero del país, pero no espera los beneficios que pueden obtener. Según los datos disponibles en la plataforma de trading local Wazir X, Bitcoin cayó un 17%, Ether cayó un 14% y Dogecoin un 20% recientemente. Sobre el proyecto de ley Según las fuentes, los detalles sobre el proyecto de ley de la infraestructura de las criptomonedas que está a punto de ser divulgado en la sesión de invierno aún no son públicos. Además, habrá muchos pasos positivos hacia las partes interesadas para las criptomonedas y otros mercados. El gobierno espera brindar a las personas oportunidades para realizar inversiones considerables en bolsas y otras acciones. Recientemente, el Banco de la Reserva de la India estaba preocupado por el riesgo que los movimientos de las criptomonedas pueden imponer al sistema financiero del país. Sin embargo, al gobierno se le ocurrió una solución. Decidió restringir el movimiento y el uso de criptomonedas privadas dentro de los límites geográficos del país, lo que proporcionaría el punto de apoyo de la moneda fiduciaria en el mercado visit site. Anteriormente, debido a las preocupaciones del Banco de la Reserva de la India y el gobierno, las autoridades superiores dijeron a la prensa que suprimirían por completo el movimiento de las criptomonedas. Asimismo, el proyecto de ley que se aprobará en la sesión de invierno del Parlamento se llamará Proyecto de Ley Oficial de Regulación de la Moneda Digital 2021. Este proporcionará algunas excepciones para que la tecnología subyacente, Blockchain, se mantenga. Las autoridades gubernamentales dijeron que es la criptomoneda la que puede ser un riesgo para el país, pero no la tecnología que utiliza. Por lo tanto, la tecnología Blockchain se puede utilizar para otras cosas y ayudar al país a avanzar hacia el desarrollo y la prosperidad. Visión tecnológica de ZebPay Según los datos de una aplicación de métrica india para precios de las criptomonedas, MATIC ha tenido un excelente precio en las últimas 24 horas. Ha experimentado un aumento de su valor en un 8% y actualmente se cotiza a $ 1,70. Este activo digital tiene una capitalización de mercado de alrededor de $ 12.000 millones y es la vigésima criptomoneda más popular a nivel mundial. Además, la aplicación Binance anunció recientemente que la plataforma de juegos Blockchain proporcionaría un medio increíble para usar la red Ethereum para alojar juegos interoperables. Junto con Ethereum, MATIC también se mencionó en el anuncio realizado por Binance. MATIC está en el anuncio de esa confiable plataforma de trading de criptomonedas, así que sus precios empezaron a subir. Sin embargo, en el último mes, estaba experimentando una caída en sus precios, y bajó un 35%. Sin embargo, antes de eso, se situó en 2,2 dólares. Ha bajado al precio más bajo de todos los tiempos de alrededor de $ 1.4. Si MATIC se vuelve fuerte y alcanza la zona de $ 1,74 a $ 1,78, se espera que regrese a la marca de $ 2. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

