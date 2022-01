Economía Actualización Taproot: lo que debería saber viernes 21 de enero de 2022 , 15:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Bitcoin es la criptomoneda más popular del mercado y, por lo tanto, tiene la capitalización de mercado más grande. El trading de Bitcoin es frecuente y muchas personas están ganando dinero con él. Si también está deseando invertir su dinero en la criptomoneda Bitcoin, debe ser muy consciente de los conceptos básicos. En primer lugar, debe saber que después de la actualización de 2017, no hubo cambios en la tecnología Bitcoin. Sin embargo, Bitcoin decidió obtener una actualización y lanzó la actualización Taproot. Se cree que abre algunas puertas muy nuevas de modernización y cambios impulsados ​​por la tecnología para los usuarios de criptomonedas. La implementación de la actualización Taproot cambiará muchas cosas, y puedes saber más en bitcoin wallet. Los titulares recientes en todos los canales se centran en la volatilidad de los precios de las criptomonedas debido a su gran capitalización de mercado. Sin embargo, una cosa crucial a la que debe prestar atención es la actualización Taproot. Hay muchas cosas que la actualización va a introducir en la tecnología Blockchain. La nueva actualización facilitará a los inversores la realización de contratos muy complejos e inteligentes con facilidad y conveniencia. Incluso si los diferentes gobiernos esperan imponer regulaciones sobre las transacciones de criptomonedas, la volatilidad de los precios seguirá siendo la misma. Por lo tanto, los inversores tendrán nuevas capacidades en sus manos para explotar el mercado y aprovechar al máximo Bitcoin. Más sobre Taproot En la nueva actualización de Bitcoin, los inversores obtendrán un mayor grado de privacidad y anonimato. Debido a la nueva tecnología de firma introducida en la actualización Taproot, las firmas producidas serán digitales e impulsadas por un algoritmo altamente anónimo. Con la ayuda de estos algoritmos anónimos, será más fácil para los inversores asignar múltiples firmas a dos transacciones diferentes en un solo momento. Además, aumentará la base para Bitcoin, lo que permitirá a los inversores realizar múltiples transacciones en un par de segundos. Hoy en día, Bitcoin es la mejor criptomoneda del mercado, pero aun así, la velocidad de otras posibles opciones de pago es mayor que Bitcoin. Además, un analista de Bitcoin dijo que con la nueva actualización Taproot, los inversores podrían usar menos espacio para almacenar más datos y, por lo tanto, aumentará la conveniencia y la productividad. La corriente principal Cuando la complejidad de las transacciones de Bitcoin se reduzca con la nueva actualización, Bitcoin seguirá recibiendo tracción en la billetera de criptomonedas digitales. Sin embargo, Bitcoin hará que la capacidad de scripting sea completamente posible para los poseedores de criptomonedas en el futuro. Además, será más fácil para Bitcoin viajar de un Vala a otro con la ayuda de la nueva actualización. Además, las transacciones realizadas más rápido con Bitcoin se convertirán en un método de pago convencional en el futuro próximo. Algunas de las aplicaciones de trading de criptomonedas más destacadas en todo el mundo se emparejarán con sus competidores para permitir que los inversores ganen más dinero. Con la ayuda de estas asociaciones de los jugadores gigantes de las plataformas de intercambio de criptomonedas, será mejor para los usuarios operar con criptomonedas y obtener grandes ganancias. Con la última tecnología, será beneficioso para todos los que participan en el mundo de las criptomonedas. Antes de la actualización Taproot, Bitcoin se actualizó en 2017. Desde entonces, no hubo una actualización importante en la tecnología de Bitcoin y, por lo tanto, se mantuvo alejada de las otras criptomonedas disponibles en el mercado. Las otras criptomonedas que son muy populares en los Estados Unidos de América son DOGE y ETH. Estos son los dos competidores más fuertes contra Bitcoin y, por lo tanto, también están tomando una parte justa del mercado. Además, muchos inversores están cambiando sus preferencias de Bitcoin a otras criptomonedas debido a la reciente caída de los precios de Bitcoin. Además, dado que Bitcoin se está volviendo común en el futuro próximo, muchos países no están favoreciéndolo. Algunas de las autoridades esperan imponer regulaciones estrictas sobre el momento de control de las criptomonedas. Además, algunos están avanzando para iniciar su ingreso a su sistema financiero para que puedan aprovechar la oportunidad en la mayor medida posible. Un proyecto de ley reciente publicado en los Estados Unidos regulará las transacciones de criptomonedas en el país. Los corredores deben proporcionar detalles sobre sus transacciones al ministerio por la cantidad correcta de impuestos.

