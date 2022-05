La AECC de Almería propone que Cabo de Gata sea Espacio Sin Humo

viernes 27 de mayo de 2022 , 15:25h

En una sociedad donde poco a poco está calando la vida saludable como vía para un desarrollo sostenible de las personas y el planeta, un hábito imprescindible es no fumar. El tabaco es la primera causa de muerte prevenible, tiene una clara relación con el cáncer, y tanto el tabaco con el humo causan un impacto negativo sobre las personas y el entorno. Por eso, la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería iniciará el próximo martes, 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, una campaña de movilización social con el fin de proponer la declaración de uno de los lugares más emblemáticos de la provincia, el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, como Espacio Sin Humo.

La campaña se presentará el martes, 31 de mayo, a las 10.15 horas, junto a la icónica Iglesia de Las Salinas, con el mar como telón de fondo y con los flamencos como público, y en la misma la AECC estará acompañada por el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM), la Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la Asociación de Empresarios del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (ASEMPARNA), es decir, los colectivos medioambientales, sociales y empresarios del parque natural, unidos a la AECC, en este objetivo a favor de la salud de las personas y el medio ambiente.

La presidenta provincial de la AECC, Magdalena Cantero, afirma que “queremos liberar este espacio natural de humo, pues, además del perjuicio a la salud de las personas, las colillas del tabaco suponen un gran daño para el medio ambiente. Queremos que, a su vez, esta campaña sirva para que la población reflexione y poner freno al impacto negativo del tabaco, sobre todo en los menores”. La campaña consistirá en una recogida de firmas digital a través de la APP y la web de la Asociación Española Contra el Cáncer, y se realiza de manera conjunta en toda España, donde la AECC pedirá que se liberen de humo 44 lugares emblemáticos de todo el país. Servirá, a su vez, para reclamar la ampliación de la actual Ley Antitabaco y conseguir que, en el año 2030, en línea con la Unión Europea, haya la primera generación libre del humo del tabaco.

El tabaco mata y su humo, también

El consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible. Cada año, en el mundo, fallecen más de 8 millones de personas a causa del tabaco de las cuales 7 millones lo han hecho por consumo directo y alrededor de 1,5 millones no se habían encendido un cigarro. Sólo en España, el tabaco mata cada año a más de 50.000 personas siendo el responsable del 30% de todos los casos de cáncer y de hasta 20 tipos distintos como el del pulmón, laringe, páncreas, vejiga, esófago o hígado.

La relación directa entre consumo de tabaco y cáncer está más que asumida por la sociedad, pero ¿qué pasa con el humo del tabaco? La población no percibe el riesgo de desarrollar cáncer cuando inhalas este humo tóxico. Sin embargo, está demostrado que este humo provoca cáncer ya que contiene más de 70 sustancias cancerígenas. Y no, el humo no se esfuma al aire libre. En el 100% de los espacios públicos donde hay menores hay restos de humo de tabaco perjudiciales para la salud como, por ejemplo, en el 95% de las terrazas, en el 46% de los accesos a los centros escolares o en el 43% de los parques infantiles. Un último dato: una colilla apagada continúa desprendiendo un 14% de nicotina durante al menos 24 horas.