Economía La AEMA traslada la dificultad de sus asociados tras la crisis causada por la pandemia martes 15 de febrero de 2022 , 17:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los empresarios del mármol han sido informados por la delegada provincial de la Agencia Tributaria y la directora provincial de la TGSS sobre los requisitos y condiciones para poder acceder a fraccionamientos y aplazamientos de cuotas tributarias y de la Seguridad Social El subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, ha presidido hoy en la Subdelegación una reunión entre el presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol, Jesús Posadas, la delegada provincial de la Agencia Tributaria (AEAT), María Luisa Gómez y la directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Ana Belén López Peña, en la que se ha planteado, por parte de los empresarios del mármol, la posibilidad de acceder al fraccionamiento o aplazamiento de cuotas tributarias y de la Seguridad Social. En el encuentro han participado otros miembros de la AEMA, así como el secretario general de la Subdelegación, Juan Ramón Fernández. La cita se produce a petición de la AEMA por “las dificultades de las empresas para hacer frente a sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social tras la crisis producida por la pandemia” y ello, a pesar de las exoneraciones y/o bonificaciones practicadas por las empresas asociadas y las líneas financieras aprobadas por el Gobierno. Tanto la delegada provincial de la AEAT como la directora provincial de la TGSS se han comprometido a estudiar las sugerencias planteadas por la Asociación de Empresarios del Mármol, dentro de la normativa vigente, así como elevar a los Ministerios de Hacienda y Función Pública y de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social las propuestas que requieran de modificaciones normativas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

