La Asociación 'Casco Histórico' homenajea a José Guirao martes 20 de septiembre de 2022 , 18:58h También serán galardonados el Restaurante-Tetería Baraka, la Plataforma del Bicentenario de Los Coloraos, el hostelero Francisco Morales, GEM, Cajamar y las Siervas de María Por tercer año consecutivo, y en el corazón del corazón de la ciudad, el claustro de la Catedral de Almería, la asociación de vecinos "Casco Histórico" hará entrega de sus ya tradicionales premios a personas, entidades y colectivos que trabajan por mejorar la imagen del Casco Histórico de Almería, generar empleo y bienestar social en este barrio milenario, que es el barrio de todos los almerienses. Será el 1 de octubre, a partir de las 20:30 horas, en el Claustro de la Catedral. La presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero, explica que "con estos premios pretendemos mostrar nuestro reconocimiento público a quienes creen, valoran y muestran en su quehacer diario un compromiso firme con nuestro barrio, reconociendo el valor cultural, patrimonial, empresarial, económico, turístico y fundamentalmente social". Dentro de los reconocimientos, cabe destacar el emocionado homenaje que se hará a José Guirao Cabrera, al que se le otorgará a título póstumo el premio a los valores, un buen vecino del barrio y gran defensor de los valores que concentra el Casco Histórico de Almería. "Embajador de excepción de Almería, representa y ha sido un defensor de los valores universales resumidos en una expresión: Cultura", afirma Magdalena Cantero. En esta III edición de Premios 2022, el galardón al Compromiso Empresarial ha recaído en el Restaurante Tetería Baraka, restaurante ubicado a los pies de la Alcazaba de Almería en el que marida la cultura gastronómica árabe con el entorno. Pioneros en revitalizar social y culturalmente el entorno, además de un ejemplo empresarial de integración social y cultural. El premio al Compromiso Cultural a la Asociación-Plataforma del Bicentenario de Los Coloraos 1824-2024. Esta Plataforma integrada por diferentes colectivos sociales, destacados miembros de la comunidad universitaria y relevantes personas de la vida social almeriense, impulsan los valores constitucionales, y las libertades públicas, recogidas bajo el paraguas de la Constitución de 1812 y cuyo emblema es el monumento conocido como el "Pingurucho". El Hostelero Histórico es Francisco Morales, al frente de Entrefinos, un local de reconocido prestigio culinario almeriense en el que impone la impronta de su amor por la historia, la tradición y la cultura almeriense. Una pasión que comparte siempre con sus clientes. El premio a la Implicación Social es para el Grupo Ecologista Mediterráneo. Ubicados en el Casco Histórico de Almería, esta organización, rigurosa y extensa en colaboradores de prestigio, ha liderado en los últimos 45 años las iniciativas medioambientales de Almería y la provincia, focalizándose en los graves desequilibrios de nuestro entorno como la escasez de agua, el deterioro medioambiental y paisajístico, así como la emergencia climática del planeta y sus efectos en el territorio y las personas. El premio a la Institución es para Cajamar por su compromiso y especial sensibilidad con los mayores del Casco Histórico de Almería, favoreciendo acciones y alternativas a la digitalización y concentración bancaria. El premio al Compromiso es para las Siervas de María, presentes en Almería desde el año 1876, cuidando, atendiendo y acompañando a los enfermos. Ejemplo de solidaridad y de amor al prójimo. Este año, la asociación de vecinos "Casco Histórico" de Almería ha decidido entregar una Distinción con carácter extraordinario a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería en su 75 Aniversario. Una noche en la que se recordará a dos grandes vecinos, que tanto han significado en nuestra Asociación y en el propio barrio, Juan Antonio Barrios y Francisco Moncada, ambos vinculados a los medios de comunicación y que tanto lucharon por defender y promocionar el Casco Histórico de la ciudad.

