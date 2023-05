Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar La alcaldesa clausura los talleres de envejecimiento activo jueves 18 de mayo de 2023 , 20:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez destaca la importancia de las actividades “para ganar en autonomía personal” y la apuesta del Ayuntamiento por los mayores La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha clausurado este jueves los talleres de envejecimiento activo que ha impartido el Colegio de Enfermería a través del convenio que mantiene con el Ayuntamiento de Almería. Una iniciativa de la que se han beneficiado más de un centenar de almerienses, que han podido formarse en hábitos de vida saludables desde octubre del pasado año hasta marzo. Acompañada por la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, Vázquez ha agradecido el trabajo de los profesionales que “han prestado sus consejos, su atención y su cariño con los mayores, que es una de las maneras más hermosas que conozco de hacer ciudad”. Asimismo, ha destacado que “queremos un envejecimiento saludable y activo para que nuestros mayores ganen en autonomía personal porque se lo debemos todo, son un ejemplo y es nuestra responsabilidad social desde el Ayuntamiento”, y ha recordado que “cuento con todos los mayores de Almería para el objetivo común de hacer una ciudad mejor cada día”. Por su parte, la vicepresidenta del Colegio de Enfermería, Inmaculada Martínez, ha agradecido “la buena predisposición del Ayuntamiento para colaborar en todo lo que tiene que ver con la promoción de salud entre la ciudadanía almeriense”, quien también ha querido destacar la gran aceptación de esta iniciativa y la ha calificado como un “éxito total”. Además, ha resaltado la labor de los profesionales que han estado al frente del proyecto: “Me gustaría destacar el magnífico trabajo que han realizado los enfermeros que han colaborado en estos talleres con los mayores que, sin duda, son los que nos motivan a seguir realizando actividades de este tipo con el objetivo de mejorar su calidad de vida en esta etapa”. En concreto, los participantes se han formado en cuidados básicos, nutrición, actividad física, ocio y tiempo libre, higiene del sueño, mejora de la autoestima, risoterapia, estimulación del cerebro y ejercicios de memoria. Un amplio abanico de materias útiles para la vida cotidiana que ha contado con la profesionalidad de los enfermeros. Este año, esta iniciativa ha beneficiado a los mayores de los centros vecinales de Torrecárdenas, Cabo de Gata, El Alquián, Ciudad Jardín, Nueva Almería y San Vicente, “para que nuestros mayores puedan tener un envejecimiento activo también en los barrios del término municipal”, ha concluido la edil Paola Laynez. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

