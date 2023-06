Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La alcaldesa de Níjar anticipa lo que va a ocurrir en su Ayuntamiento

jueves 01 de junio de 2023 , 09:33h

La socialista avisa que a PP y PSOE no les interesa que se les vea pactar en este municipio y en otros

El PSOE de Níjar ha expresado su indignación por el pacto que presumen que habrá entre el PP y Vox para intentar gobernar el municipio almeriense, pese a que los socialistas fueron la fuerza más votada en las elecciones del pasado 28 de mayo. La alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Níjar, Esperanza Pérez Felices, ha publicado un artículo de opinión en Noticias de Almería, en el que denuncia la estrategia de la derecha para arrebatarle el gobierno local y para confundir a la población con "fuegos artificiales".

Según Pérez Felices, el PP de Madrid no quiere que se le vea en la foto con Vox, porque sabe que esa imagen movilizaría a los votantes de izquierdas que se quedaron en casa el pasado domingo. Por eso, cree que es muy probable que ambos partidos lleguen al pleno de investidura del 17 de junio sin cerrar un acuerdo y que esperen a que finalice el proceso electoral de las generales del 23 de julio para presentar una moción de censura. Es decir, que ante el empate a concejales entre PP y PSOE, y la abstención de Vox, ella seguiría siendo alcaldesa, pero una vez pasado el 13J, PP y Vox harían una moción de censura para otorgar la alcaldía al PP, metiendo al concejal ultra en el gobierno municipal, siempre según su pronóstico.

La alcaldesa en funciones advierte de que esta maniobra implicaría paralizar el ayuntamiento durante todo ese tiempo, sin gobierno ni capacidad de gestión. "Ayuntamientos con un alcalde o alcaldesa atados de pies y manos. Dicho de otra forma, vendidos al capricho de un partido al que no le importa el territorio, sino llegar a toda costa a un Palacio de la Moncloa que hoy ven un poco más lejos", afirma.

Pérez Felices también lamenta que el PP y Vox no tengan en cuenta las necesidades de Níjar ni las personas que puedan formar parte del gobierno municipal. "Aquí da igual ganar o perder por uno u ocho votos, o tener uno o diez concejales si con lo que tienes no puedes conformar mayoría absoluta. Es decir, que cualquiera de los dos candidatos de la negociación, PP o Vox, puede ser alcalde. Entre las dos formaciones tendrán que repartirse el número de concejalías y puestos de libre designación, porque el uno sin el otro no va a ninguna parte. En solitario, no son nadie, no tienen ningún valor", sostiene.

La líder socialista hace un llamamiento a la responsabilidad y al respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. "Y lo importante no es lo que diga Madrid, sino lo que necesite Níjar. Esto no es una tostada que se haga al gusto de lo que digan en la calle Génova o en el Paseo de Almería. Aquí, el cliente es el nijareño, y necesita gobierno desde el primer día con personas que tengan la capacidad de anteponer su pueblo a su partido y ante lo que haga falta", concluye.