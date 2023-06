Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Esperanza Pérez pide “voluntad” al PP y Vox para que no se pierdan los 7 millones en fondos europeos

miércoles 28 de junio de 2023 , 17:00h

Esperanza Pérez Felices, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Níjar ha reclamado “voluntad política” al nuevo equipo de gobierno conformado por el PP y Vox para que el municipio se beneficie de los fondos europeos, continúe, por tanto en la agenda 20/30 y, sobre todo, prosigan las obras conseguidas por el gobierno socialista y que suponen una inversión, hasta el momento, de siete millones de euros.

Pérez Felices ha reclamado acceso a la plataforma electrónica de base de datos del Ayuntamiento para “poder hacer nuestra labor de fiscalización y control. Porque este equipo está en la oposición pero viene a trabajar”, ha insistido.

La portavoz socialista ha enumerado todas las obras adjudicadas pendientes de terminar su ejecución o en fase similar. Así, se ha referido al Carril bici Campohermoso a San Isidro, pendiente de terminar la pasarela que cruza la rambla y la ejecución de un tramo desde la rotonda de Los Pelaos, que ha recibido de fondos europeos más de un millón de euros. La Nave-Oficina de los operarios junto al palacio de Congresos y Exposiciones de Campohermoso, que está para inaugurar. Los dispositivos dotacionales 1 y 2, en los Grillos, construcción realizada y cuyo equipamiento está en fase de adjudicación, junto al proyecto de la Universidad de Almería que fue premiado por la UE y que cuenta con la compra del terreno para su ejecución. En este punto, ha advertido que “ésta es la clave para la erradicación de los asentamientos, ustedes sabrán si en su proyecto quieren o no erradicar los asentamientos, sin dañar la imagen de la agricultura. El camino lo tienen, de ustedes depende”.

También ha recordado otras actuaciones pendientes de que las empresas adjudicatarias finalicen su labor como la construcción del Cuartel de la Guardia Civil, la obra de la calle Principal de San José, la que se realiza en el Frente Marítimo de Las Negras, la urbanización del espacio público de Las Berlingas de San Isidro, la mejora de la seguridad vial con rotondas en la Avenida de la Constitución de San Isidro, el espacio multideportivo en Rodalquilar, la plaza y parque infantil junto al Colegio de Fernán Pérez, las obras de alcantarillado en la zona de Los Garridos de Fernán Pérez y las de abastecimiento de agua en la Fuensanta.

Por otro lado, se ha referido a la Rampa de las Negras, donde están muy avanzadas las negociaciones para que sea una realidad, así como el alquiler del terreno para la zona de aparcamientos de remolques y barcos. Pérez Felices ha argumentado que “hay disponibilidad económica para su ejecución y sólo depende de que ustedes tengan interés y lo gestionen”. De la misma manera, se ha referido a los planes provinciales que el gobierno socialista gestionó con la Diputación de Almería por un importe de 1.700.000 euros para la remodelación de calles en Níjar, obra que está adjudicada y cuya actuación se iniciará en breve.

En situación similar se encuentra el embellecimiento del Casco Antiguo de la Villa de Níjar y el aparcamiento junto al camino de Huebro, “están avanzadas las negociaciones y hay disponibilidad económica. Reitero, sólo depende de que ustedes consideren que es necesario”, ha asegurado.

También se ha referido al Parque de Bomberos, cuya empresa adjudicataria sigue sin cumplir con el contrato de adjudicación. “El dinero está para realizar la obra ya depende de ustedes si rescinden el contrato y vuelven a licitarlo”. También ha dejado en manos de la voluntad del PP y Vox que se adjudiquen el aparcamiento del cementerio o la climatización del CAE.

En cuanto a los proyectos aprobados gracias a las subvenciones de fondos europeos, es decir, que disponen de dinero para su realización, ha enumerado el acceso al Cortijo El Fraile desde Albaricoques y desde Rodalquilar, las rehabilitaciones del edificio de los maestros de la Villa de Níjar y del antiguo Colegio del Chopo, de Campohermoso así como el carril-bici de Vistabella a Campohermoso, con rotonda en Vistabella y rotonda en el cruce de la carretera de San José a Atochares, o la remodelación junto a la Atalaya de la Villa de Níjar con zona de espacio libre y recreo. Los fondos europeos están aprobados y las actuaciones pendientes de licitación y ejecución.

Pérez Felices ha insistido en que “todos estos proyectos dependen de su voluntad, solo tienen que seguir el camino trazado, para que sean una realidad, además cuentan con un ayuntamiento saneado. En la última liquidación de 2022, el ejercicio con Remanente de Tesorería para Gastos Generales Ajustado se cerró con 17.246.549,27 €, lo que muestra la capacidad del Ayuntamiento para financiar durante el ejercicio económico 2023 nuevos o mayores gastos”. A este importe hay que sumar alrededor de 14 millones de euros en las cuentas bancarias, “igual no lo han visto o no lo ven, pero venir a atribuirse méritos del equipo de gobierno anterior o buscar falacias para justificar lo injustificable no es el camino, como hacer suyas inauguraciones que corresponden a otros, tampoco es de recibo”, ha dicho.

En este punto ha pedido al equipo de gobierno que “no utilice la mentira para decir cosas sin sentido o justificar lo injustificable. Este Ayuntamiento está saneado” e igualmente ha pedido que “no se atribuyan méritos que no les corresponden”, en referencia a las banderas de calidad obtenidas por playas de Níjar gracias a la gestión del PSOE. “El lunes 26 salieron con las banderas Q de calidad, las han recogido ustedes pero son fruto del esfuerzo de quien ahora estamos en la oposición. Si tuvieran valores, no lo harían, pero parece que sus méritos son decir mentiras y atribuirse logros de otros”.

Pérez Felices ha advertido que “este equipo está en la oposición pero viene a trabajar, el toro hay que torearlo en la plaza y en la de Níjar no se hace desde el burladero, es decir, con mentiras y argumentos sin sentido”. La portavoz socialista ha desvelado que “en la calle nos han llegado a decir que no se van a hacer fiestas porque el ayuntamiento no tiene dinero, cuando no es cierto, claro que si no saben gestionarlo todavía les queda algún puesto más para que lo haga alguien que tenga formación suficiente. Se lo dice alguien que cogió el ayuntamiento con menos de 23 millones en 2015 y en 2019 ya contaba con más de 21 millones de remanente. Ahora, en 2023, ustedes cuentan con remanente y dinero”.

Finalmente, Esperanza Pérez ha mostrado la extrañeza que le ha causado la entrega que esta misma mañana le ha hecho una funcionaria de una camiseta de la Selección Española firmada por sus componentes que le entregó la Federación de Fútbol. “Es un regalo que yo entiendo que no se me entregaba a mi, como Esperanza Pérez, sino al pueblo de Níjar y por tanto siempre he creído que debía quedarse en el Ayuntamiento”.