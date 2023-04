Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

28M: Punto de partida

viernes 14 de abril de 2023 , 08:55h

Pues ya tenemos prácticamente encima las elecciones municipales, ya saben que será el 28 de mayo, y por tanto queda mes y medio. Hay que ver cómo hemos cambiado. La verdad es que suena tópico... suena sobre todo a canción... Y es que fíjense cómo estábamos hace cuatro años.

Hace cuatro años, en el ayuntamiento de la capital ganó las elecciones el Partido Popular y obtuvo 13 concejales, subiendo respecto a los cuatro años anteriores. Ramón Fernández Pacheco se convirtió en el alcalde de Almería. Sin embargo, tuvo que contar con el apoyo de Ciudadanos y Vox, que entraron cada uno con dos concejales en la oposición, donde les acompañaría el partido socialista otra vez. Izquierda Unida desapareció y ocupado su lugar fue por Podemos, pasando esa parte del espectro político de dos a uno.

Nos encontramos, a día de hoy cuando nos dirigimos hacia el final de este mandato, con que donde había un alcalde, ahora hay una alcaldesa llamada María del Mar Vázquez. Esto que Ramón Fernández Pacheco fue fichado como consejero por Juanma Moreno tras ganar las elecciones autonómicas, lo que provocó y se debe a ese relevo.

Pero no fue ni el último ni el primero, ya que en Vox, que tenía dos concejales, el número uno se marcha, y así Joaquín Pérez de la Blanca se convierte en el primer concejal no adscrito del mandato. A él le siguió Carmen Mateos, a quien expulsaron de Podemos, y tras decidir Ciudadanos que quien encabezara la candidatura por tercera vez no fuera Miguel Cazorla, sino Rafael Burgos, Cazorla abandona la formación y se integra en los no adscritos.

Así, el grupo de no adscritos ha acabado siendo el tercero más numeroso, tras el PP y el PSOE. Por lo tanto, ya ve lo mucho que hemos cambiado.

Los candidatos en la capital, por lo demás no han supuesto grandes sorpresas, pese a los líos del PSOE con sus primarias y reprimarias, pero al final Adriana Valverde se impuso, como también parecía sensato tras ser el principal referente en la capital.

En el caso del PP estaba muy claro que iba a ser la alcaldesa, pero ojo, recordemos también las dudas que surgieron sobre quién iba a sustituir a Ramón Fernández Pacheco, porque lo lógico parecía María Vázquez, pero hubo quien cuestionó que ese relevo fuese a producirse así. Una vez hecho, corrieron rumores de que no la presentarían como candidata. Todo ello venía filtrado desde sectores de la oposición que intentaban abrir una brecha bastante absurda de explicar, porque aunque Javier A. García fuese el presidente del PP y de la Diputación, y concejal, no tenía sentido que se hiciera con la Alcaldía. ¿Para qué? Y lo mismo pasaba con la cabeza de lista: ¿desautorizar a la mujer designada como alcaldesa hace tres o cuatro meses? No, tampoco tenía sentido.

La número dos de Ramón Fernández Pacheco se convirtió en la número uno, y Javier A. García es el número dos de la lista de Vázquez, como también era absolutamente previsible, al igual que el propio exalcalde cierra la lista.

En el caso de Vox, también parecía lo lógico que quien se había quedado, que además es el coordinador del partido a nivel provincial y el portavoz municipal, Juan Francisco Rojas, fuera el candidato. Como Rojas es un tanto rebelde, también hubo intentos de promover a otras personas y apartarlo, pero cuando alguien lleva cuatro años dando la cara en un partido nuevo, sustituirlo por alguien nuevo suele estar abocado al fracaso si no se trata de un fichaje estrella, que en este caso no había.

Y qué les voy a contar que ustedes no sepan de la guerra interna –me atrevería a decir “intestina”- en Ciudadanos, donde tras ser nombrado Rafa Burgos candidato, Miguel Cazorla se fue y será candidato de Almería Avanza. En este punto será interesante ver quién gana en votos en esa particular contienda.

Nuevo partido también es el de Carmen Mateos, Almería Suma, pero poco se conoce de él, como de otros que a cuatro días de las elecciones municipales buscan un hueco en los medios, criticando más que proponiendo, pero sobre todo, usando el mismo lenguaje y los mismos estereotipos sobre los políticos que ya usara Ciudadanos, Podemos o Vox, hasta que se han integrado en el sistema.

