Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar La alcaldesa destaca “el esfuerzo y la vocación de servicio de los vecinos” en el Pregón de las fiestas de San Luis sábado 17 de junio de 2023 , 20:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez marca el inicio de unos días de celebración “que son también un modo de demostrar que queremos a nuestro barrio” La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, dio el viernes el pistoletazo de salida a las fiestas del barrio de San Luis con la lectura del pregón en el que ha destacado “el esfuerzo y la vocación de servicios de los vecinos que dedican su tiempo a ayudar a que el barrio siga creciendo”. Una función que ha desempeñado con “honor y orgullo por el cariño que me habéis ofrecido”, ha asegurado. Vázquez ha señalado que “las fiestas son también un modo de demostrar que queremos a nuestro barrio y, por tanto, queremos a Almería porque todos los vecinos nos unimos en esta celebración anual de convivencia que se vive de un modo muy especial”. En este sentido, ha puesto en valor el trabajo de los vecinos puesto que son “una ayuda fundamental para el Ayuntamiento” a través de la Asociación Plataforma Minas de Gádor, a la vez que ha resaltado el papel de las empresas y comercios que apuestan “por unas fiestas que son mejores cada año, sabedores de que la promoción del barrio es una inversión inteligente para dinamizar la economía”. Acompañada por las concejalas Sacra Sánchez, María del Mar García-Lorca y Lorena Nieto, la regidora ha defendido que San Luis “es una de las zonas más pujantes y mejor cuidadas de toda la capital”, al tiempo que ha mostrado la predisposición del Ayuntamiento “para seguir progresando con los vecinos y favorecer el desarrollo de un barrio joven y atractivo para vivir”.

Transformación del San Luis María del Mar Vázquez ha apuntado algunas actuaciones del Consistorio, como las mejoras de las pistas polideportivas y los sistemas de riego e iluminación del campo de fútbol ‘Pedro Pérez Tito Pedro’ o el taller de bailoterapia del centro vecinal, entre otras, aunque ha reconocido que “seguro que faltan cosas por hacer, porque los barrios son proyectos de vida en común que siempre están activos y por eso vamos a seguir a vuestro lado escuchando, dialogando y proponiendo”. “Pero ahora es tiempo de disfrutar de las fiestas con familia, amigos y vecinos en unos días llenos de felicidad que serán el preámbulo de un gran verano para todos”, ha concluido la pregonera. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.