Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar El Infoca trabaja en un incendio en Vícar con cuatro medios aéreos domingo 18 de junio de 2023 , 12:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según indica en su perfil de Twitter, el Plan Infoca, servicio de extinción de incendios forestales de Andalucía, se encuentra trabajando en la extinción de un incendio forestal declarado este domingo en un paraje de Vícar (Almería), para el cual ha desplegado cuatro medios aéreos. A siete grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente, dos vehículos autobombas, dos helicópteros pesados, dos aviones de carga en tierra y una Unidad Médica ha sido trasladado por el Infoca al paraje Rambla Carcauz. "Los trabajos de extinción se ven obstaculizados por la orografía del terreno, según el dispositivo contra incendios. Además, los equipos de tierra están en línea de defensa ante el fuego." Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

