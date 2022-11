Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La alcaldesa destaca las mejoras en accesibilidad del entorno de Blas Infante jueves 03 de noviembre de 2022 , 15:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez visita los trabajos reconociendo en su nueva urbanización y la renovación de las redes de infraestructura la puesta en valor que el Ayuntamiento hace de esta zona residencial y comercial La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha comprobado hoy el buen ritmo y el desarrollo que llevan las obras de adecuación y mejora de las calles Arcipreste de Hita y Blas Infante, una de las principales actuaciones que el Ayuntamiento ha emprendido en esta corporación con una inversión total de 1,2 millones de euros y que, a su juicio, van a suponer una importante mejora a nivel de accesibilidad peatonal. Cumpliendo con los hitos y plazos previstos en el cronograma de obra, la previsión municipal es que para navidades pueda quedar, provisionalmente, abierta al tráfico rodado la vía, enfrentando la conclusión de los trabajos para antes del mes de febrero, ha anunciado Vázquez. Dando continuidad a la actuación llevada a cabo sobre la calle Santiago la pasada corporación, la remodelación integral de las calles Blas Infante y Arcipreste de Hita, consensuada con vecinos y comerciantes, va a suponer un antes y un después para esta zona, residencial y comercial, viendo mejorada sus condiciones de accesibilidad y tránsito peatonal, además de haberse renovado con esta actuación todas las redes de infraestructuras: saneamiento, pluviales, abastecimiento..”, ha recordado la alcaldesa. En su recorrido por la obra, acompañada de la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, la regidora ha podido comprobar el resultado de los trabajos que, iniciados en junio, se han centrado en la zona sur, donde se concentra principalmente la red de infraestructuras y donde se han realizado ya los trabajos previstos de mejora de acerado y sobre los soportales, incluidos también en su remodelación en lo que refiere a la mejora de la accesibilidad. Vázquez ha agradecido el “esfuerzo” de la empresa por acortar plazos y a vecinos y comerciantes, con quienes ha podido departir en esta visita, ha vuelto a pedir “disculpas” por las molestias que puedan tener en su día a día como consecuencia del desarrollo de esta obra. “Esta actuación vendrá a poner en valor el barrio, tanto desde el punto de vista residencial y urbanístico como comercial”, ha subrayado la alcaldesa, destacando que “van a seguir llegando mejoras y nuevas dotaciones, como una futura biblioteca, en lo que se va a convertir la antigua guardería del polígono de San Isidro, justo aquí al lado”. Respecto del trámite de adquisición, mediante el procedimiento de expropiación, que sigue este inmueble, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha apuntado que “estamos aún con el trámite de notificación a los propietarios para firmar, formalmente, la adquisición del edificio, como así se aprobó. A partir de ahí, una ves el Ayuntamiento sea propietario del inmueble se encargará la redacción de un proyecto para la puesta en uso del mismo”. Proyecto de mejora integral La ejecución del proyecto de adecuación y mejora de la calle Blas Infante y Arcipreste de Hita contempla la mejora del acerado, de la calzada y del mobiliario urbano con el objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos y favorecer el interés residencial y comercial que hoy tiene esta zona, dando continuidad a nivel urbanístico la actuación desarrollada en la anterior corporación sobre la calle Santiago. De esta forma, junto a la renovación de las redes de infraestructura existentes (abastecimiento, saneamiento, pluviales, alumbrado público...) el objetivo principal de esta actuación pasa por mejorar la zona a nivel de urbanización (pavimentaciones), unificando las secciones tipo de las calles, dotándolas de unos aparcamientos y calzadas uniformes y con unas dimensiones adecuadas, así como un acerado que cumpla con las normativa vigente de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. Las obras vendrán a completarse con jardinería, riego y señalización viaria, así como la instalación de nuevos servicios (contenedores soterrados) Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.