Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Martín: “Para erradicar la violencia machista toda la sociedad debe caminar unida” jueves 03 de noviembre de 2022 , 15:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado ha participado hoy en la UAL en la presentación de la segunda edición de la iniciativa ‘Almería unida contra la violencia de género’, en la que participan, además de la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería, la Diputación provincial, el Hospital Torrecárdenas y la Universidad El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha señalado hoy que la presencia de todas las instituciones juntas, expresando un rechazo unánime a cualquier manifestación de violencia machista, es el mensaje “más potente” que se puede dar a los ciudadanos. “Para erradicar la violencia machista, todos debemos caminar unidos. Cuantos más seamos, cuantos más apoyos logremos, mayor será la protección y los avances hasta conseguir una sociedad plenamente libre de violencia machista”, ha señalado. La iniciativa ‘Almería unida contra la violencia de género’, en la que participan la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía, la Diputación provincial, el Ayuntamiento de Almería, el Hospital Universitario Torrecárdenas y la Universidad, quiere visibilizar que la violencia sobre la mujer es un asunto público que compete a todos. “La muestra más evidente de que queda todavía mucho camino por recorrer es la terrible cifra de víctimas mortales que deja la violencia de género en lo que llevamos de año: 36 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas”, ha dicho Martín durante su intervención. El subdelegado ha recordado a Maite, una de esas 36 víctimas mortales, asesinada en Tíjola por su marido el pasado mes de mayo. El subdelegado ha destacado que, a través del Pacto de Estado contra la violencia de género, el Gobierno de España ha transferido este año cerca de 700.000 euros a los ayuntamientos de Almería para reforzar sus políticas contra la violencia de género, que se han incrementado casi un 40% desde 2018. “Esta cifra evidencia el compromiso del Gobierno con las acciones que hay que seguir desarrollando para solucionar este problema”, ha apuntado. En cuanto a las actividades que Subdelegación llevará a cabo este mes, Martín ha destacado la celebración, el próximo día 21, de unas Jornadas sobre menores en contextos de violencia de género, abierta a profesionales, que tendrá lugar en la Casa de las Mariposas. Por otra parte, el 22 de noviembre se inaugurará en la Subdelegación del Gobierno una exposición de fotografías realizada por alumnos de la Escuela de Artes Carlos Pérez Siquier y, como colofón, el día 25 se procederá a la lectura de la Declaración institucional contra la violencia sobre las mujeres. “Trabajar unidos es la mejor estrategia para erradicar definitivamente esta lacra, ya que solo desde la unión y el rechazo de aquellas voces que quieren blanquear la violencia de género, conseguiremos ser un país más igualitario y más comprometido, libre de violencia machista”, ha concluido. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.