Capital La alcaldesa en funciones, María Vázquez, comparte una “estupenda” paellada junto a los vecinos de Costacabana lunes 15 de agosto de 2022 , 22:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María Vázquez acompaña la celebración de esta actividad, junto a numerosos vecinos, organizada por la Asociación de Vecinos ‘Bahía de Costacabana’ en el marco de las fiestas que celebra el barrio La alcaldesa de Almería en funciones, María del Mar Vázquez, ha asistido este lunes, 15 de agosto y festivo, a una “estupenda” paellada vecinal organizada por la Asociación de Vecinos ‘Bahía de Costacabana’ con ocasión de las fiestas que celebra estos días la barriada. Acompañado de los concejales de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez; y de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, la alcaldesa ha destacado la “participación” de vecinos y visitantes en las “diferentes y animadas” actividades organizada por la asociación. Orientación deportiva, juegos infantiles, pasacalles, música...un ámplio abanico de actividades que hoy se ha rematado con una paella gigante que han podido disfrutar numerosos asistentes que se han acercado hasta las instalaciones del centro vecinal. Vázquez ha resaltado el “buen ambiente” que ha acompañado la celebración de estas fiestas así como el “trabajo” desarrollado por la Asociación, al frente de la cual actualmente se encuentra su presidente, Gabriel Quero, a quien ha brindado, extendido a todo a su equipo de colaboradores, el apoyo municipal para seguir mejorando, conjuntamente, las condiciones de este barrio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.