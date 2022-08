Sucesos Ampliar La Policía Nacional en Almería frustra un pase de droga e interviene más de 91.000 euros martes 16 de agosto de 2022 , 09:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Incauta 491 gramos de hachís y el dinero estaba escondido en el interior de una maleta, y fraccionado en billetes Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres mientras estaban realizando una compraventa de droga. Fueron descubiertos de madrugada y en el interior de un vehículo. Una patrulla de la Policía Nacional se encontraba en la calle Ruano a las 02:20 horas, cuando observó la actitud sospechosa de un hombre que llegaba a pie y se introducía en el interior de un vehículo, dónde le esperaba otro hombre sentado en el asiento del conductor. Los agentes se acercaron al vehículo y a su llegada, uno de los hombres trató de huir al ser sorprendido por la patrulla. En la mano portaba una bolsa con 5 tabletas de hachís que arrojaron un peso de 491 gramos, y 535 euros en billetes fraccionados. Durante el registro del vehículo y en su maletero, la Policía Nacional halló una maleta con 87.000 euros en efectivo y un sobre conteniendo 3.700 euros, todo ello propiedad del conductor del vehículo, quien por su parte, no pudo justificar la procedencia de dicho dinero. También fueron intervenidos seis teléfonos móviles, tres a cada uno de los arrestados. Los dos detenidos de 40 y 29 años de edad, han pasado a disposición judicial acusados del delito de tráfico de drogas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

