Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La alcaldesa entrega ayudas a 21 colectivos para igualdad e integración miércoles 26 de octubre de 2022 , 20:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez destaca que “ayudamos a los que ayudan a construir una sociedad mejor” La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha hecho hoy entrega de ayudas a 21 colectivos de la capital con el objetivo de desarrollar proyectos que contribuyan a la igualdad y a la integración de las personas. Se trata de dos paquetes de ayudas para colectivos que trabajan con usuarios drogodependientes y entidades que fomentan la inclusión y la diversidad. Vázquez ha asegurado que “la labor de la administración pública es colaborar en la medida de lo posible para cubrir el factor económico, sensibilizar, escuchar e implicarse en las actividades”. La regidora ha destacado que “estamos encantados de ayudar a los que ayudan porque estoy convencida de que luchar contra las adicciones y por una sociedad más igualitaria es la mejor forma de garantizar sus derechos”. Por otra parte, la alcaldesa, que ha estado acompañada por la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, se ha mostrado agradecida puesto que “nos ponéis los pies en la tierra, contándonos las realidades a las que no llegamos y dándonos la posibilidad de colaborar con vuestra labor”. En este sentido, ha hecho hincapié en la labor de los colectivos que “hacen nuestra vida mejor, nos ayudan a ser mejores personas y con su trabajo hacen de Almería una ciudad mejor donde vivir”. En suma, el Ayuntamiento ha destinado 40.000 euros entre las dos líneas de ayudas con el fin de mejorar la calidad de vida y que las asociaciones puedan desarrollar distintos proyectos. Por un lado, se han movilizado 20.000 euros para integrar a personas drogodependientes a través de los colectivos Nuevo Rumbo, Alba Proyecto Hombre, Alcohólicos Rehabilitados de Almería (ARA) y Jugadores de Azar en Rehabilitación (Indalajer). En esta línea, otros 20.000 euros se han destinado a trabajar por la igualdad con los colectivos Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), Oviedo y Jorbalán, Camelamos Naquerar, APRAMP, Luna, Almería con Orgullo, Amama, Foro Mujer y Sociedad, Comunidad de Adoratrices, Red Madre Almería, Momentos de Sabila, Colega Almería, GEA, Amfar Almería, Renacer y Club Almedina. Con estos fondos, las asociaciones podrán llevar a cabo diferentes iniciativas mediante talleres, cursos de formación, planes de desarrollo y programas de sensibilización y concienciación. En definitiva, un impulso al tejido social para construir una sociedad más justa. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.