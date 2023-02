Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar La alcaldesa entrega una bandera de la ciudad al Sporting FS Almería miércoles 08 de febrero de 2023 , 18:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Participará en la Copa de España Juvenil de fútbol sala Almería contará con un representante en la Copa de España Juvenil de Fútbol Sala. Será el Club Sporting Fútbol Sala Almería, un equipo que acude a Granada este fin de semana para disputar la competición y dónde se enfrentará a los mejores clubes de España. Durante los días 9 y 12 de febrero, Granada concentrará a los mejores deportistas y, por ello, el Club Sporting FS Almería llevará a 14 jugadores, entre ellos, 12 de categoría juvenil y 2 cadetes. Por ello, la alcaldesa María del Mar Vázquez, acompañada por el concejal de Deportes, Juanjo Segura y Luis Marín, vicepresidente del club, ha visitado un entrenamiento previo a su viaje para respaldar a los jóvenes en su experiencia participando en la Copa de España Juvenil, que se hará entre el 9 y el 12 de febrero. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha presenciado un entrenamiento del equipo, al que ha trasladado su apoyo y el de toda la ciudad “para desearle suerte, aunque no estarán solos porque se llevan una gran afición que hay de fútbol sala en la capital y que apoyarán con muchas ganas a nuestros jugadores”. En esta línea, ha indicado que se medirán “ante los mejores equipos del país”, como son Valladolid Tierno Galván UEMC, Barreta Dental-Cora, FC Barcelona, UD Las Rozas-Bobadilla, Full Energía Zaragoza y ElPozo Murcia. Vázquez se ha mostrado “segura de que nos van a dejar en un altísimo lugar porque este equipo, por primera vez en la historia, va a jugar la Copa de España y lo hace cargado de ilusión y ganas”. A su lado, Luis Marín, vicepresidente del Club Sporting FS Almería, ha agradecido “el apoyo del Ayuntamiento. Somos un club con mucha ilusión, hemos conseguido el hito histórico de, como bien ha comentado nuestra alcaldesa, competir por primera vez en la Copa de España y sabemos que hay mucho nivel, pero tenemos muchas ganas, los niños están muy ilusionados y en el deporte no hay nada escrito”. Durante el entrenamiento, la alcaldesa arropó a los jugadores e hizo entrega de una bandera de la ciudad para que el Club Sporting FS Almería la lleve durante los partidos y luzca el orgullo de ser almeriense. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

