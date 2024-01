Capital Ampliar La alcaldesa inaugura la Plaza María Josefa Berenguel del barrio de Torrecárdenas lunes 15 de enero de 2024 , 16:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez agradece a la homenajeada sus dos décadas de trabajo al frente de su asociación vecinal: “Es un ejemplo de los valores que todos compartimos por hacer una Almería mejor”, ha señalado

Es, como ha trasladado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, “el reconocimiento a toda una vida de incansable labor en beneficio de su barrio: Torrecárdenas”. Desde este lunes María Josefa Berenguel, conocida por todos sus allegados y vecinos como Pepa o Josefa, cuenta con una plaza con su nombre. Actualmente es la presidenta honorífica de la asociación de vecinos ‘La Torre’, de la que ha estado al frente durante dos décadas. Vázquez, acompañada por varios concejales del Equipo de Gobierno y de la Corporación municipal, por la homenajeada y sus familiares, así como de representantes de la asociación vecinal, ha sido la encargada de inaugurar este espacio público que se encuentra en una zona ajardinada delimitada por las calles Sahara, Bélgica y Avenida del Mediterráneo. “Las ciudades las hacen los vecinos y Almería es fruto del trabajo de ciudadanos como Pepa, que han contribuido con su esfuerzo, con su compromiso y con su responsabilidad a hacer de esta ciudad un mejor sitio para vivir y para disfrutar”, ha valorado la regidora, quien ha indicado que esta Plaza que hoy se ha inaugurado es “un símbolo de la gratitud y admiración del Ayuntamiento por su dedicación constante a la mejora y transformación de Torrecárdenas, uno de los barrios más dinámicos de Almería”. “Pepa ha estado los últimos cuarenta años, desde su asociación, trabajando por hacer de su barrio un lugar mejor cada día. Es un ejemplo vivo de los valores que todos compartimos: constancia, esfuerzo y compromiso por las cosas que nos unen a todos, las ganas de ver Almería mejor y de atender por igual a todos los vecinos”, ha continuado Vázquez. La alcaldesa ha asegurado que “personas como Pepa son fundamentales para hacer más efectiva la actuación de la administración y poder llegar mejor a cada calle y cada casa”. “Hoy celebramos no sólo la inauguración de un espacio público, sino el reconocimiento a una mujer excepcional. Esta plaza es un lugar que simboliza la unión, el esfuerzo conjunto y la determinación de construir un futuro mejor”, ha concluido. Tras descubrir la placa con su nombre, María Josefa Berenguel ha asegurado que “es el orgullo más grande que uno puede tener”, mientras que, Isabel López Berenguel, hija de la homenajeada, ha trasladado que su madre “ha trabajado y luchado mucho por este barrio”. “Es una alegría que hoy, con este espacio, se tenga en cuenta todo lo que ha hecho por Torrecárdenas”, ha dicho. En la misma línea, María Dolores Martínez, presidenta de la asociación de vecinos ‘La Torre’ ha agradecido, en nombre de su junta directiva, “que el Ayuntamiento nos escuchase y aprobase por unanimidad la petición que le hicimos para que Pepa tenga hoy esta plaza”. “Escogimos este lugar porque Pepa ha luchado mucho por conseguir mejoras para este barrio, que cada vez ha ido creciendo más. De ahora en adelante todos los vecinos podremos quedar aquí para reunirnos”, ha añadido. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

