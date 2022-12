Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La alcaldesa reparte pascueros en el Parque de las Familias sábado 17 de diciembre de 2022 , 16:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Parque de las Familias cierra el recorrido en el reparto de 15.000 pascueros que el Ayuntamiento ha distribuido de forma gratuita esta Navidad Al Parque de Las Familias ha llegado esta mañana el reparto de pascueros que a lo largo de toda la semana ha recorrido diferentes puntos y barrios de la capital en una iniciativa que el Ayuntamiento de Almería ha extendido este año durante casi una semana en la que se han repartido, gratuitamente, quince mil unidades de estas tradicionales plantas navideñas que adornan la ciudad, viviendas, y comercios en estas fechas. A este último punto se ha trasladado esta mañana la alcaldesa de Allmería, María del Mar Vázquez, junto a la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, con quien ha participado del reparto de pascueros junto a trabajadores de la empresa concesionaria de Parques y Jardines, Entorno Urbano. Niños, jóvenes, mayores, familias… aguardaban con ilusión y paciencia recoger su planta en la larga fila que se dibujaba a mediodía dentro del parque, todo ello acompañado de una soledada mañana. En este ambiente, y transcurrida prácticamente una hora, la alcaldesa mostraba, a modo de balance, su “satisfacción y alegría” por haber compartido con cientos de almerienses esta “tradición” que acompaña la Navidad en nuestra ciudad y que el Ayuntamiento viene repitiendo desde hace más de diez años, en el centro y en los barrios. “Este año se ha doblado el número de ejemplares que gratuitamente se han repartido y en total han sido 15.000 pascueros los que se han repartido, 5.000 de ellos entre comercios y asociaciones vecinales, extendiendo también así ese reparto a toda la ciudad”, ha explicado la edil. Comenzaba el lunes el reparto en la Plaza Vieja, Nueva Andalucía, y el barrio de Los Molinos, prosiguiendo a lo largo de la semana – y modificando la planificación inicial como consecuencia de las inclemencias meteorológicas que han acompañado estos días en la capital – por otros puntos como Costacabana, La Cañada, El Alquián, el barrio Mediterráneo-Oliveros, Plaza Santa Rita, Plaza Virgen del Mar, Cuevas de los Medina, Loma Cabrera, San Vicente, Venta Gaspar, Plaza de Toros, San Félix, y también esta mañana en Villablanca y Cabo de Gata. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.