Capital Almería estrena su primer circuito pumptrack sábado 17 de diciembre de 2022 , 16:40h La alcaldesa, María del Mar Vázquez, se congratula de poder responder a las demandas de vecinos, aficionados bikers, skaters y riders y se compromete a seguir ampliando la pista ubicada en el barrio de La Goleta La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha inaugurado hoy el primer circuito pumptrack de la capital, que ha quedado integrado como parte de las instalaciones del Recinto Ferial. Sobre una superficie de unos 1.500 metros cuadrados y una inversión de casi 50.000 euros, esta nueva dotación deportiva viene a dar respuesta a uno más de los compromisos municipales con la ciudad y, en concreto, con el barrio de La Goleta y aficionados 'bikes' y 'skaters', como ha recordado. A la inauguración de este espacio lúdico-deportivo han acompañado a la alcaldesa las concejalas de Servicios Municipales y Juventud, Sacra Sánchez y Lorena Nieto, junto a otros miembros de la Corporación y el secretario del club 'Dirtybike' y director técnico de las escuelas de BMX de Almería, Juan Ferrer. No han faltado tampoco representantes de la Asociación de Vecinos de La Goleta, vecinos, aficionados y practicantes de BMX, acompañando esta puesta de largo amenizada con la celebración de una chocolatada. El estreno de la primera pista de estas características en la capital ha contado además con la exhibición que nos ha dejado el campeón de España en la categoría Master, Federico Galbusera, acompañado de un grupo de niños y jóvenes mostrando su destreza en el uso de la bicicleta en esta pista de inercia. "Desde el Ayuntamiento seguiremos apostando por el deporte, en cualquiera de sus variedades, promocionando y encontrando ese hueco que demandan aquellas disciplinas que se vienen abriendo paso, especialmente entre los más jóvenes", reconocía Vázquez, significando que dotaciones de este tipo permiten no solo la práctica deportiva al aire libre, tan demandadas en una ciudad y una provincia como la nuestra, sino ser también un reclamo para practicantes y usuarios que puedan llegar incluso de otras localidades, de otros lugares". En este sentido, ha anunciado que "la pretensión, en la que ya estamos trabajando, es en ampliar la superficie actual, incluso abrir la posibilidad a recorridos en otro formato, como una pista en tierra para seguir extendiendo la práctica de BMX". "Almería cuenta desde hoy con una instalación deportiva adaptada a las necesidades de muchos jóvenes almerienses que aficionados o practicantes de deportes sobre ruedas tales como bici, skate, patinaje…", ha felicitado Vázquez, animando a "disfrutar y cuidar de este nuevo espacio que además ha quedado perfectamente integrado dentro del Recinto Ferial, siendo este otro de los objetivos perseguidos por esta actuación: extender el uso de estas instalaciones a otras actividades más allá de las propias de un recinto ferial". Juan Ferrer, del Club Dirtybike, ha agradecido al Ayuntamiento "su compromiso, materializado hoy con esta pista, para hacer realidad las peticiones de los vecinos de La Goleta, entendiendo las posibilidades que el Recinto Ferial tiene". Destacando las condiciones de la pista y su construcción integrada en el entorno, ha abogado por "seguir ampliando este espacio deportivo, no solo con el pumptrack, sino como circuito BMX, skate bowl, y hacer de este lugar una zona única en Andalucía. Del mismo modo se ha mostrado partidario de crear una escuela BMX en la capital y montar un circuito provincial de pumptrack". Trazado versátil Preguntado por las condiciones de la pista de la capital, el campeón de España de BMX en la categoría Master, Federico Galbusera, ha destacado "ser compacta, con dificultad para las personas que queremos ir rápido y nos supone un desafío realmente trazarlo en buenas condiciones y en alta velocidad; a la vez, seguro para las personas que se están iniciando. Un trazado que permite rodar con tranquilidad y seguridad e ir cogiendo nivel y experiencia. En definitiva, un circuito muy versátil que además está maravillosamente acompañado de un gran entorno". La creación de la primera pista de estas características en la capital se ha realizado sobre un espacio ausente de vegetación. Viene a ocupar aproximadamente una superficie de 1.500 m², ofreciendo un itinerario dinámico a través de un diseño funcional y polivalente, permitiendo su uso a todas las edades, independientemente del nivel de destreza. Una pista en diferentes alturas, formas variables y obstáculos, también con zonas de descanso, segura y cómoda, para todos los usuarios, que se ha adaptado al reglamento de BMX de la Real Federación Española de Ciclismo.

