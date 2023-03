Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar La alcaldesa visita el Mercado GastroArt en el Parque Nicolás Salmerón sábado 04 de marzo de 2023 , 16:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez, acompañada por varios concejales del Equipo de Gobierno, ha estado esta mañana con los comerciantes La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado esta mañana GastroArt, el mercado de artesanía, gastronomía y arte, que en esta edición del mes de marzo ha cambiado su ubicación al Parque Nicolás Salmerón. La regidora ha querido estar presente en la cita y ha departido con todos y cada uno de los artesanos que ha instalado su stand para vender sus productos. Junto a la regidora y el concejal de Promoción de la Ciudad, Jesús Luque, han acompañado esta visita varios concejales, entre ellos Juanjo Alonso, María del Mar García Lorca, Margarita Cobos y Paola Laynez. “Hay que destacar la gran respuesta de los almerienses y turistas con esta iniciativa que comenzó hace más de un año y que se ha consolidado cada primer sábado de mes”, ha felicitado la regidora. A lo largo de toda la mañana los asistentes han podido disfrutar de productos gastronómicos artesanos, de ropa de diversa índole, de textiles y del mejor arte en forma de recuerdos o decoración para las casas, sin olvidar la bisutería. “Es un orgullo ver, saborear y sentir estos productos tan almerienses, cien por cien artesanos”, ha destacado Vázquez, subrayand que desde el Ayuntamiento “vamos a seguir fomentando la actividad comercial en el centro de la ciudad, también con este tipo de citas e iniciativas”. Más de 40 puestos, desde la fuente de los peces hasta la fuente de los delfines, se han instalado en esta edición de GastroArt. Mieles artesanales, embutidos, quesos, carnes, verduras y recetas típicas de otros países son algunas de las referencias que se han mostrado. No han faltado, tampoco, las ilustraciones, la cerámica, la fotografía y las distintas pinturas ni los productos de hogar o para bebés además de artículos de cuero, jabones o cosmética natural. Además, se han desarrollado demostraciones, especialmente en los espacios de gastronomía, y distintas charlas para descubrir el proceso de elaboración de algunos productos. Los asistentes también han tenido la oportunidad de degustar las elaboraciones y conocer al detalle su origen. Los organizadores de GastroArt ya descuentan los días para la próxima cita, que tendrá lugar el próximo 1 de abril, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa en la ciudad. Desde la organización esperan que en la próxima cita se sumen más puestos y lleguen a los casi 70 que se instalaban en el Paseo de Almería “toda vez que ya sepan que estamos en este nuevo emplazamiento”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

