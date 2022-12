Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar La alcaldesa visita la Escuela de Imagen y Sonido (EISO) jueves 01 de diciembre de 2022 , 17:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez, protagonista del espacio radiofónico EISO Actualidad La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado las instalaciones que la Escuela de Imagen y Sonido de Almería tiene en el barrio de Nueva Andalucía, donde ha sido entrevistada en el espacio radiofónico EISO Actualidad, un programa abierto al debate y a la reflexión, donde varios alumnos de la Escuela entrevistan a una persona de relevancia social con el objetivo de aportar ideas que contribuyan a la orientación laboral tomando como base el ejemplo de personas que han triunfado con su esfuerzo y trabajo en la sociedad almeriense. Bajo la coordinación de la subdirectora de la Escuela, Petra Moldes, que también dirige el departamento de orientación laboral de este centro de formación audiovisual, Vazquez se ha sometido a las preguntas de los alumnos, a los que animó a ser “valientes y luchéis por vuestro sueños. Y no os desaniméis nunca porque cuando una puerta se cierra se abre una ventana”. La regidora aprovechó para que conocer más de cerca las instalaciones de la Escuela, ubicadas en la calle Arcipreste de Hita, tales como la sala para el tratamiento del color y el etanolaje, las cabinas DJ, el estudio de mezcla y rodaje, las salas de streaming, el estudio de radio…, y tuvo la oportunidad de charlar y conocer las inquietudes de los alumnos que se encontraban en las propias aulas de un centro que está a punto de cumplir 30 años de vida, lo que lo convierte en un referente educativo en el mundo audiovisual. Al término de la visita, la alcaldesa ha recibido como recuerdo de manos del director de la Escuela, Luis Serrano, una cámara fotográfica de formato medio analógica del fabricante Lubitel, con la que aprendieron cerca de 200 alumnos en la época donde se utilizaba la película fotográfica como material soporte. Serrano ha agradecido a María del Mar Vázquez la visita al centro, que ha tachado de “muy enriquecedora para todos los alumnos, ya que ahora conocen más de cerca a su alcaldesa y saben que es una persona cercana que apuesta por el futuro profesional de estos profesionales y del sector audiovisual en general”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

