Capital Videojuegos, manga y la cultura alternativa con 'Almería On Game' jueves 01 de diciembre de 2022 , 17:19h El concejal de Cultura, Diego Cruz, y su organizador, José Guerrero, han presentado una cita que contará con torneos, talleres, exhibiciones, actuaciones musicales, scape room y mucho más La programación especial de Navidad puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería busca, como en cada una de las temporadas, llegar al mayor número de públicos distintos posibles, para que todos encuentren opciones con las que disfrutar y participar. Con esa filosofía, el Auditorio Municipal Maestro Padilla abrirá sus puertas los días 6 y 7 de diciembre al primer salón del manga, del videojuego y de la cultura alternativa que se celebra en Almería, en horario de 10.00 a 20.00 horas los dos días. Así lo han detallado esta mañana el concejal delegado del área, Diego Cruz, y su organizador, José Guerrero, acompañados por dos cosplay. "En el Salón podremos encontrar muchísimas referencias y actividades a la cultura japonesa, el manga, los videojuegos y concursos Urban. Además, no faltarán torneos de los videojuegos más populares, siempre relacionados con la temática del evento, y incluso con una presentación de un videojuego propio, no violento y diseñado totalmente en Almería, como también lo son todos los que harán realidad este evento que estoy seguro que será un atractivo para el próximo puente", ha dicho el concejal Diego Cruz. Sobre el videojuego, José Guerrero ha ampliado que "se trata de un juego que ya ha sido premiado en varios certámenes y que está aconsejado para ejercitar el cerebro cuando presenta un primer deterioro". También ha destacado que "habrá mucha música k-pop, concurso de adornos de Navidad frikis… Son diez horas diarias de actividades que hemos preparado con mucha ilusión y trabajo". Las actividades son gratuitas después del acceso con entradas que tienen un precio de cuatro euros. Se encuentran a la venta en www.nxtg.pro y lo estarán en la taquilla del Auditorio durante los dos días. En el Salón se podrá encontrar desde el popular concurso de cosplay, dividido en otras variantes para que todos los aficionados puedan participar, actuaciones en directo de Rin Cosplay y de Aine Berry, que deleitarán con temas populares del anime, el súper Quiz de Dragon Ball, escape room tamaño gigante, talleres, charlas, así como una iniciación a la creación de armaduras para todo el mundo que esté interesado en iniciarse en este arte. Se contará además con la presencia de influencers como Chaoko, una especialista en maquillaje que ofrecerá una masterclass, Jack Wise, Annabelle, Nay Góngora, Zippy, Kokomi Eternity, Noa Cosplay…, entre otros.

