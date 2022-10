Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar La alcaldesa y el obispo acompañarán a la Hermandad de Almería en su Peregrinación Extraordinaria a El Rocío este noviembre lunes 31 de octubre de 2022 , 18:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Será la primera vez en los 36 años de la hermandad que el prelado de la Diócesis de Almería presida la Misa de Noviembre ante la Blanca Paloma La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Almería, filial número 69 de la Matriz de Almonte, se prepara una vez más para volver a encontrarse ante la Reina de las Marismas. Si el año pasado volvió a sus plantas en Almonte, donde la Patrona de este pueblo estuvo desde su traslado del año 2019, ahora lo hará en el lugar de su aparición, la Aldea de El Rocío. Desde 2019, la corporación almeriense no se encuentra ante su bendita Madre en este lugar mágico. Pero este no será el único acontecimiento que se produzca el segundo fin de semana de noviembre. Por primera vez, en los 36 años de la hermandad, un obispo de la Diócesis de Almería presidirá esta Eucaristía y acompañará a todos los rocieros de la provincia durante estas tres jornadas tan especiales. Antonio Gómez Cantero, quien además será nombrado Hermano Honorario de esta corporación en dicha cita, mostró hace unos días a la hermandad “su agradecimiento por esta invitación”, indicando igualmente que “espera vivir intensamente este fin de semana cargado de fe” junto a los rocieros de la provincia. Junto al prelado, además, también arropará ese fin de semana a la Hermandad de Almería su Ayuntamiento, comprometido en los últimos años con esta corporación tanto en su Peregrinación Extraordinaria como en la Romería de Pentecostés. Con la alcaldesa, María del Mar Vázquez, al frente y varios concejales más, el Ayuntamiento estará presente este fin de semana tan especial. Del mismo modo, y si la agenda de última hora no lo impide, también se darán cita en las arenas almonteñas los consejeros almerienses Ramón Fernández-Pacheco y Carmen Crespo, como ya sucediese el pasado mes de junio durante la Romería. Hay que recordar que será el viernes 11 cuando llegue el Simpecado a la Aldea. Como ocurriese en 2021, el mismo será entronizado después de una reflexión en el patio de la Casa de Hermanad y una pequeña procesión, saliendo por la puerta de atrás, hasta su capilla. Durante este acto, como decimos, será nombrado Hermano Honorario de la corporación el obispo de la Diócesis. Posteriormente habrá una convivencia con todos los rocieros almerienses en el patio delantero de la casa almeriense. Una representación de la querida Hermandad Matriz de Almonte acompañará ese día a la Almería Rociera. La jornada del sábado 12 de noviembre comenzará con el Rezo del Ángelus a partir de las 12:00 horas ante el bendito Simpecado. El obispo, Antonio Gómez Cantero, será quien oficie el mismo. Por la tarde, la corporación participará en el Santo Rosario de hermandades junto a sus ahijadas de Roquetas de Mar, El Ejido y Santander. Esta última, además, tal y como indicó la Hermandad Matriz para las peregrinaciones de este curso, llevará su bendito Simpecado a este Santo Rosario. Esta insignia, que representa a nuestra Madre del Rocío, será venerada también en la capilla de la Casa de Hermandad de Almería. A las 00:00 horas será la Salve ante el bello Simpecado de malla. El domingo 13 de noviembre a las 07:30 horas será el toque del alba por el tamborilero Miguel Ángel Plaza. Sobre las 09:00 horas comenzará a formarse el cortejo para acudir al Santuario de la Virgen del Rocío, donde la hermandad realizará su Santa Misa a las diez de la mañana. Tras el encuentro ante la Blanca Paloma y los emocionantes vivas de todos los almerienses allí reunidos, la corporación volverá en procesión hasta su casa de hermandad. Allí, antes de que el Simpecado entre en la capilla, se designará a los pregoneros, tanto adulto como joven, del próximo curso. Sobre las 15:00 horas, tras el almuerzo de convivencia, está prevista la guarda del Simpecado y el regreso hasta Almería. 25 años del Coro de la Hermandad de Almería El fin de semana será especial para miles de rocieros de toda la provincia que, como cada año, acuden en masa al encuentro de la Blanca Paloma. Y tanto, o más, especial será para el Coro de la Hermandad de Almería ya que cumple 25 años de vida. Todos sus componentes, con su director Jesús Alonso a la cabeza, están preparando a conciencia esta cita de noviembre. Es por ello además que, con motivo de estas Bodas de Plata, el coro ha solicitado a la Hermandad Matriz de Almonte cantar la próxima Misa de Pentecostés de 2023. Algo que no ha sucedido en los 36 años de vida de la corporación, siendo la única capital andaluz que aún no ha puesto sus voces en El Real durante esa mañana tan especial. *Hay que recordar que en todos los altos contaremos con la participación de las hermandades ahijadas de Santander, Roquetas de Mar y El Ejido, las cuales acudirán con sus insignias a esta Peregrinación*

