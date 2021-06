Almería La almeriense Laura Diepstraten interpretará el Himno de Andalucía ante los Reyes lunes 14 de junio de 2021 , 07:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Invitada por el presidente de la Junta tras ganar la primera edición del International Low Vision Song Contest, el festival de Eurovisión para artistas ciegos



La ganadora de la primera edición del International Low Vision Song Contest, el festival de Eurovisión para artistas ciegos, la joven almeriense Laura Diepstraten, interpretará el Himno de Andalucía ante los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, en el acto institucional en el que el jefe del Estado recibirá la Medalla de Honor de Andalucía.



El presidente andaluz ofreció esta invitación a la compositora de 'Otra vision', la canción ganadora de este concurso internacional, en el que participaron 17 países del continente europeo el pasado 21 de mayo, en la audiencia que mantuvo el pasado lunes en el palacio de San Telmo.



Moreno sorprendió a la joven de Pulpí con la invitación a cantar el Himno de Andalucía al cierre del acto en el que el monarca recibirá de manos del presidente de la Junta la primera Medalla de Honor de Andalucía que concede el Gobierno de la Junta de Andalucía. Invitación que aceptó Diepstraten e inmediato "encantada y emocionada por el reto enorme para mi".



"Es un orgullo para todos los hombres y mujeres que conformamos el Grupo Social ONCE que Laura interprete el Himno de Andalucía en un momento tan solemne, ante los Reyes, y los máximos representantes institucionales de Andalucía", ha dicho el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez.



Los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, felicitaron a la joven de Pulpí por su éxito "y por ser un ejemplo de talento, dedicación y esfuerzo", según escribieron en la felicitación personal que le remitieron.



La canción que representó a España en el Euro-Low Contest quedó en primer lugar, al obtener el 27,55% de los 7.055 votos emitidos de forma telemática con 1.944 puntuaciones, por delante del segundo país, Turquía, que sumó el 21% de los votos. En esta primera edición de este concurso europeo, organizado por la Asociación Alemana de Personas Ciegas o con Discapacidad Visual Grave, en colaboración con VIEWS Internacional de Bélgica y la ONCE, participaron 17 países: Bélgica, Bulgaria República Checa, Chipre, Dinamarca, Alemania, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Rumanía, Rusia, España, Suiza, Turquía y Reino Unido.



Laura fue la participante más joven de los 17 países y compitió con cantantes y grupos de dilatada trayectoria musical, integrados todos ellos por personas ciegas o con discapacidad visual grave. 'Otra visión', compuesta por ella misma, cuenta la perspectiva de una persona ciega ante la vida y cómo ve de forma distinta al resto de personas videntes.



Ciega de nacimiento, Diepstraten, 14 años, estudia 3º de la ESO en el I.E.S. Mar Serena en Pulpí, y 3º de grado profesional de piano en el Conservatorio 'Narciso Yepes' en la vecina localidad de Lorca (Murcia). Con solo ocho años, ganó el Concurso Musical de la ONCE de Andalucía en la modalidad de solista, por su interpretación de la canción de Malú 'Blanco y Negro', con 10 participó en el programa 'Fenómeno Fan' de Canal Sur TV y con 11 en 'La Voz Kids' como concursante del equipo de Rosario Flores.

