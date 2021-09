Deportes La almeriense Macarena Fernández se corona en el Master de Bádminton de Alfajarín viernes 10 de septiembre de 2021 , 16:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Pertenece a la EDM Mercapinturas Almería, y se ha proclamado campeona sub 15 en esta competición celebrada en Zaragoza

Un nuevo éxito del deporte base almeriense. La jugadora de bádminton Macarena Fernández se ha proclamado campeona del Master de Alfajarín, en Zaragoza, en categoría sub 15. La volantista pertenece a la escuela deportiva municipal Mercapinturas Almería, que apoya el Patronato Municipal de Deportes, y realizó un extraordinario torneo, por el que ha sido felicitada por la Federación Andaluza de Bádminton.



Fernando Carrillo, presidente del club almeriense, afirma que “Macarena forma parte de la selección española en su categoría ya ha asistido a varios campeonatos por Europa y los ha ganado, por lo que tiene ante sí un futuro impresionante”.



En la categoría Sub-15, Macarena Fernández fue la única representante andaluza en el Master de Alfajarín, y cumplió con creces las expectativas puestas en este torneo ya que disputó la modalidad de individual femenino de forma excepcional consiguiendo proclamarse campeona. La volantista indálica, que llegaba como segunda cabeza de serie, ganó sin problemas los cuartos de final, que fue su primer partido al pasar con un bye los octavos. Superó en dos juegos a la ovetense Laura Garrijo (21-12/21-16). Con la medalla asegurada su partido de semifinales ante Carmen Carro (Valonsadero) sí que fue más complicado, y es que la andaluza comenzó perdiendo la primera manga por 21-13, pero se rehízo de forma fantástica y remontó el encuentro con gran autoridad (21-7/21-10).



En la final su rival era la jugador más esperada, la cabeza de serie número 1, Daniela Corchón (Soria CS-24). Macarena Fernández tuvo que volver a remar contracorriente al caer por la mínima en el primer juego (21-19), pero igualó el partido en un segundo set bastante igualado (21-16) y se hizo con el oro el vencer con comodidad en el juego final (21-11).



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, afirma que "los jóvenes deportistas nos están dando grandes alegrías, y en el caso de la EDM Mercapinturas son un ejemplo de buen trabajo, tanto en el plano deportivo como la formación integral de los chicos y chicas. Están promocionando muy bien, junto al PMD el bádminton, con grandes campeones. En el caso de Macarena Fernández, tiene en la mano seguir progresando y llegar muy lejos en este deporte. Desde el Ayuntamiento la queremos felicitar y desear que siga por la senda de los éxitos".

