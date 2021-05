La Antorcha De La Letras Concluye Tras Acercar Sus Actividades A 5.000 Escolares

“Han sido cinco semanas de intensa actividad en la que los escolares vicarios se han volcado con las diferentes propuestas que han dado contenido a esta vigésimo primera edición de Antorcha de las Letras que una vez más ha cumplido con creces sus objetivos en torno a la animación a la lectura”, ha señalado el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, en la despedida del proyecto estrella del Servicio Municipal de Bibliotecas, que ha tenido como fin de trayecto el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente, de Llanos de Vícar. “La antorcha lleva veintiún años manteniendo viva la llama de las letras y en su crecimiento se ha convertido en una actividad de dinamización creada y producida cien por cien por los servicios públicos municipales de manos del equipo de las bibliotecas”, ha manifestado el alcalde.



La Antorcha, que inició su recorrido en la Villa de Vícar, el pasado 23 de abril, ha ido recorriendo desde entonces los centros de Infantil y Primaria con los que cuenta el municipio, llevando sus actividades a unos 5.000 escolares, y volviendo a hacer del libro la base sobre las que han girado las propuestas realizadas. Unas propuestas adaptadas a la edad del alumnado que han sido acogidas con entusiasmo por los jóvenes escolares implicados a un gran nivel en su desarrollo.



Tanto las sesiones de cuentacuentos, para los ciclos de Infantil, como las de gincana literaria para los de Primaria, han encontrado una excelente respuesta entre toda la comunidad escolar, propiciando como ha señalado Antonio Bonilla, que “la Antorcha, siga dando sus frutos, acercando una vez más a los más jóvenes los hábitos lectores y haciendo que el libro mantenga plena su vigencia”.



Igualmente, el alcalde ha destacado el gran trabajo realizado por el personal del Servicio Municipal de Bibliotecas para llevar a cabo esta edición. “Todos conocemos las dificultades que la situación de pandemia genera a la hora de realizar actividades de una forma lo mas presencial posible, y con el apoyo de los docentes que abren sus centros, se ha conseguido dar visibilidad a las distintas propuestas y que estas se hayan podido llevar a cabo dentro de las normas de seguridad e higiene establecidas”.



En la última semana se ha podido incorporar a la programación, una versión abreviada de ‘Molino de Preguntas’, una especie de trivial sobre lengua y literatura en el que compiten grupos de alumnos. En esta edición no ha habido fase intercentros, sino que cada centro ha celebrado su particular concurso, La Canal,. Felix Rodríguez de la Fuente y Federico García Lorca, son los CEIP donde se ha celebrado el ‘Molino de Preguntas’ dirigIdo al alumnado de primer ciclo de Secundaria. En cuanto al cuenta cuentos y la gincana han girado en torno a las aventuras de piratas, con la Isla del Tesoro, como temática de la gincana.



Antonio Bonilla ha realizado un balance positivo de esta XXI edición, emplazando a los escolares a la próxima, “en la que esperamos la pandemia quede a un lado y podamos seguir enriqueciendo el proyecto con nuevas propuestas y recuperar aquellas que por las circunstancias no han sido posible llevar a cabo en estas dos últimas ediciones”.