Rodríguez Comendador urge al Gobierno las obras hidráulicas pendientes en Andalucía

martes 20 de septiembre de 2022 , 19:05h

El senador del PP por Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, ha asegurado hoy, en el Pleno del Senado, en una pregunta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que “es absolutamente necesario una planificación de ejecución urgente de las obras hidráulicas que el Estado tiene pendientes en Andalucía”.

Rodríguez Comendador también ha señalado que es “absolutamente necesario” que el Gobierno apruebe un nuevo Decreto de sequía que incluya medidas potentes, de inmediata ejecución y con la dotación económica correspondiente.

Así, el senador popular ha señalado que son el trasvase del Condado de Huelva, aprobado por Ley en 2018, el desdoblamiento del Túnel de San Silvestre, la Presa de Pedro Arco, la terminación de la Presa de Alcolea, el Canal de Trigueros y la ampliación de los bomberos de Bocachanza, entre otras.

Igualmente, en Almería están pendientes la ampliación de la desaladora de Carboneras, la reparación y ampliación de la desaladora del Bajo Almanzora, la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías, e instalación de energías renovables que garanticen un precio sostenible al agua desalada.

“También hay que acometer la conducción de agua salada de la Venta del Pobre a Tabernas para garantizar el abastecimiento humano y sostenibilidad del regadío, y por último, la conducción de agua desalada a Adra desde la desaladora del Campo de Dalías”, ha añadido Rodríguez Comendador.

En Almería también, las obras de Acuamed, presupuestadas en 14,5 millones de euros se han ejecutado 566.000€ solo el 4%, en 2021; y en el 2022, de los 11 millones de euros presupuestados, sólo hay ejecutados 195.000 euros.

Del mismo modo, ha asegurado que, en Granada, están pendientes la totalidad de las conducciones de la Presa de Rules y en Jaén de la Presa de Siles; el aseguramiento de las dotaciones procedentes del Tajo-Segura, en Cádiz la Presa de Gibralmedina y las conducciones derivadas.

En la misma línea, el senador del PP ha puesto sobre la mesa también, en la Comarca de Antequera, el trasvase de Iznajar, que garantice agua potable para el consumo humano; y también en Málaga la desaladora de la Axarquía y la reforma de la desaladora de la Costa del Sol Occidental.

“También son necesarias las obras de encauzamiento del río Guadalhorce en Málaga y Antas, Andarax y Adra en Almería”, ha añadido Luis Rogelio Rodríguez, quien también ha señalado como “necesarias”, el encauzamiento del río Guadarranque a su paso por San Roque en Cádiz; y acometer la ampliación y modernización de regadíos del Genil-Cabra en las provincias de Córdoba y Sevilla.

TAREAS PENDIENTES

“Todas estas son tareas que el Estado tiene pendientes señora vicepresidenta”, se ha dirigido a Teresa Ribera; a quien también ha recordado que, hasta ahora, “la inversión de la Junta de Andalucía ha sido infinitamente mayor que la del Estado en obras hidráulicas en dicha Comunidad, que no eran competencia de la Comunidad Autónoma, pero que por responsabilidad se han acometido”.

“Tiene usted tarea por delante, no defraude las expectativas de los andaluces. Lo que le he anunciado no son obras de capricho, sino absolutamente necesarias; y los andaluces ya sabemos lo que ustedes prometen y lo que luego cumplen. Cambien la dinámica”, ha terminado el senador del PP.