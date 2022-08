Almería La Autoridad Portuaria de Almería nombra nuevos jefes de equipo y de servicio de la Policía Portuaria martes 09 de agosto de 2022 , 18:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de la APA, Jesús Caicedo, felicita a los nuevos responsables policiales La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha nombrado tres nuevos jefes de equipo y un nuevo jefe de servicio de la Policía Portuaria, puestos a los que han accedido tras el proceso selectivo realizado mediante concurso oposición para la cobertura interna de dichas plazas. Los nuevos jefes de equipo son Gustavo López Romano, Juan Pedro Medina Capel y Diego Armando Fernández Luque. Asimismo, la APA ha constituido una bolsa de jefes de equipo, compuesta por Raúl Nicolás Fernández Rodríguez y Antonio Javier Hernández Berenguel. La plaza de jefe de servicio ha sido obtenida por José Luis Aparicio Maldonado, que ha obtenido la mayor puntuación en el proceso de selección. Por su parte, Guillermo Sánchez Fernández, ocupará la bolsa de jefe de servicio que se ha creado. La firma de los nombramientos ha tenido lugar en un acto en el que el presidente de la APA, Jesús Caicedo, ha felicitado a los nuevos jefes de equipo y de servicio de la Policía Portuaria y les ha deseado suerte en sus nuevos destinos. En el acto de la firma han estado el director de la APA, José Rafael Díaz, la jefa del departamento de Explotación y Conservación, Mari Ángeles Guarnido, la jefa de departamento de Recursos Humanos, Carmen García Morales, el responsable de la Policía Portuaria, José Miguel López, y el responsable de división de Seguridad y Prevención de Riesgos, Manuel Serrano. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

